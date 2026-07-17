El Real Zaragoza se pone firme con Saidu y Liso: pide 5 millones por su traspaso

El Real Zaragoza se mantiene firme con las posibles salidas de Yussif Saidu y Adrián Liso y solo acepta por ahora un traspaso por ambos que debería rondar los 5 millones. Esa es la cantidad en la que ha tasado al centrocampista ghanés y al extremo zaragozano, este tras su regreso del Getafe, donde estaba cedido con opción de compra voluntaria de tres millones por el 50% del pase que no ejecutó el cuadro getafeño. El devenir del mercado ha dejado claro que Liso apuntaba a una cesión como salida probable, pero el Zaragoza solo acepta a día de hoy que esa opción sea obligatoria y no voluntaria, una venta a un año, vamos, por lo que el desenlace con el futbolista zaragozano no parece inminente y de momento ha comenzado la pretemporada. En ambos casos, esos 5 millones están muy lejos de lo que se puede obtener por ellos y va a ser más que complicado, imposible, que algún club llegue a eso.

Tanto Liso como Saidu, con contratos hasta 2029 y 2030, respectivamente tienen unas condiciones económicas asumibles para el actual Zaragoza, ya que el extremo recupera las del vínculo que tenía antes de su cesión al Getafe, las que asumió en su renovación en junio de 2025. El Zaragoza, como el propio Lalo Arantegui reconoció, entiende que tras jugar en Primera con el Getafe no es lógico que ahora se quedara en la tercera competición nacional. "Deportivamente, sería menos justo para él estar en Primera RFEF. Se ha ganado continuar al máximo nivel, pero no vamos a regalar jugadores", dijo Lalo el pasado 8 de junio sobre Liso y un mes después admitió que su salida era segura "Todavía tenemos que esperar porque se tiene que producir la salida de dos jugadores. Seguro que nos va a condicionar un poco a no firmar jugadores en su posición, me refiero a Adrián Liso y Samed Bazdar", aseguró el pasado 8 de julio y un día después el Zaragoza anunció la llegada del sueco Emil Hansson para el costado izquierdo del ataque.

Así, lo normal es que salga el extremo, pero desde luego que la operación no se vislumbra a corto plazo y no se puede descartar que al final se acabe quedando, aunque no es lo buscado ahora mismo. Por Liso, que prefiere seguir en Primera en España, ha habido muchos tanteos y alguna propuesta firme, pero ahora mismo, el traspaso por lo que quiere el Zaragoza, parece una quimera. La cesión es en el caso del extremo zaragozano, con contrato hasta 2029, es la vía más clara, por lo menos por las ofertas que tiene. Empezando por el interés del Sevilla, que solo intentará llegado el caso un préstamo. El culebrón por la salida de Akor Adams al Venezia está cerca de cerrarse y se irá, pero el Sevilla quiere dar salida a algún extremo, Vargas o Ejuke, y quiere a Liso, aunque tiene una opción más deseada, pero mucho más difícil, Bryan Zaragoza.

Los intereses por Liso

El zaragozano ha tenido ofertas de Bélgica, de la Jupiler League, y la Eredivisie neerlandesa, una en firme de cada país, pero no contempla jugar allí, como tampoco en Grecia, donde el Olympiacos está muy interesado en su fichaje. Ahora mismo y salvo giro, su futuro, porque así lo desea el extremo, pasa por España, donde el futbolista quiere seguir, y en menor medida Italia.

En la Liga española, el Sevilla, el Levante y el Rayo Vallecano han mostrado más interés que el resto de clubs, donde el Valencia, por ejemplo, hace semanas que descartó su fichaje. Y está el Getafe, que con la continuidad de José Bordalás sigue siendo un posible destino para Liso, si bien en esa entidad azulona se ha aparcado en las últimas semanas esa alternativa. Mientras que en Italia, un destino que también ve con buenos ojos el futbolista, están el Torino, el Venezia y el Genoa. Jugar en Segunda, donde el Mallorca quiere ficharlo, está también descartado.

Por Saidu ha habido una oferta extraoficial, no por escrito, en estas semanas, de unos tres millones, pero se ha rechazado. Es, en estos momentos, la opción preferida por el Almería para suplir la más que previsible salida de Lopy, pero ese club no se ha movido aún

Oferta por Saidu

Por Saidu, por el que se ejecutó la opción de compra del Dansoman Wise por 150.000 euros en octubre pasado, ha habido una oferta extraoficial, no por escrito, en estas semanas, de unos tres millones, pero se ha rechazado. Es, en estos momentos, la opción preferida por el Almería para suplir la más que previsible salida de Lopy rumbo a Inglaterra, con el Aston Villa como principal candidato a hacerse con los servicios del mediocentro, por el que podría llegar a desembolsar en torno a 15 millones de euros. Lopy acaba de renovar en el Almería, pero es muy probable que salga en este verano.

Saidu ha estado en la órbita de equipos ingleses, el Arsenal a la cabeza, pero el club gunner no contempla ahora pagar traspaso y va a esperar, aunque eso encarezca el precio del jugador zaragocista, y también de Alemania. El ghanés, como Liso, va a perder valor al jugar en Primera RFEF, aunque su caso la continuidad parece más clara que en la de Saidu, si bien al mercado le queda mes y medio y nada es descartable. Con Saidu, eso sí, se descartaría una cesión, sería solo un traspaso, aunque también con él las circunstancias pueden cambiar.