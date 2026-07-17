La visión de Guido Baroli, nuevo director general del Real Zaragoza, de su presidente en Defensa y Justicia. "Está preparado, va a hacer un muy buen aporte"

Con el contexto que separa la Liga argentina de la española y clubs como el Real Zaragoza y Defensa y Justicia, la etapa que puede ayudar a entender el nivel de Guido Baroli y su capacitación para el puesto de director general que acaba de tomar en el club aragonés es la de gerente general en ese club argentino desde 2018 a 2022, cuatro años en los que ayudó al crecimiento de la entidad, que en esas temporadas logró la Copa y la Recopa de Sudámerica. Su presidente entonces y ahora es Diego Lemme. «Está muy preparado y va a hacer un muy buen aporte al club, pero eso tiene que ir de la mano con los resultados. Ojalá sea así», dice el máximo dirigente de esta entidad, que en 2014 logró el ascenso a la Primera argentina y que en la última década vive un momento de esplendor en su historia.

«El Zaragoza va a suponer una presión muy distinta a la que tenía con nosotros y uno puede estar muy preparado, pero en los clubs manda el resultado y, si no es bueno, la gestión se mide más en eso de puertas afuera, salvo los que estamos dentro», empieza diciendo Lemme sobre la aventura que le espera a Baroli, que en 2022 abandonó el club argentino por un tema familiar, por irse a vivir con su mujer a Suiza y después, en los tres últimos años, ha desarrollado su carrera profesional en Madrid.

Diego Lemme, presidente de Defensa y Justicia, en las instalaciones del club. / INSTAGRAM

«Llega en diciembre de 2018, buscábamos un gerente de club, sobre todo en la parte administrativa. Viene recomendado por alguien de River, donde estaba trabajando en la parte comercial (era jefe de ese departamento) y estaba capacitado para más», incide Lemme, que sitúa el contexto en el que aterriza Guido en esa entidad: «Somos un club muy chico que la estructura fue creciendo y necesitábamos gente operativa 24 horas, vino para ayudarnos a profesionalizar todo, sobre todo en la parte administrativa, donde nosotros íbamos manejando con nuestros tiempos». En Argentina muchos clubs son sociales, como era el caso de Defensa y Justicia, y la dedicación de sus ejecutivos no es plena: «Con Guido nos empezamos a profesionalizar más».

«Nosotros somos un club muy joven y chico de Primera, que se tuvo que recomponer y el Zaragoza tiene una historia mucho más grande y las obligaciones son mayores y hay que manejar eso, lo que no es fácil»

Sus cualidades

«Aquí trabajó en el área de gestión y de infraestructuras, la parte deportiva la hacíamos nosotros con Christian Bragarnik (consejero económico de Defensa y Justicia desde 2009 y ahora es propietario del Elche). Llegó para enseñarnos a administrar mejor el club y tiene una gran capacidad de aprendizaje y fue terminándose de formar en la parte deportiva», añade el presidente de Defensa y Justicia, que vio ganar a su equipo la Copa Sudamericana en enero de 2021, con Hernán Crespo de técnico, y la Recopa en abril de ese año, con Sebastián Becaccece, un periodo prolífico, donde fueron subcampeones de Liga en 2019 y 2021.

«Guido es muy inteligente y organizado, con una política que la terminó formando con nosotros de cómo gestionar y qué buscar», espeta el presidente de Defensa y Justicia, poniendo el énfasis en el apartado económico: «La prioridad fueron siempre las cuentas y él nos terminó de aportar en eso, Defensa no tiene un déficit grande, la administración, en ver dónde se podía ahorra dinero, hicimos dos obras muy importantes con él en el club, nos ayudó a controlar y administrar ese dinero».

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"La prioridad fueron siempre las cuentas y él nos terminó de aportar en eso, Defensa no tiene un déficit grande, la administración, en ver dónde se podía ahorra dinero, hicimos dos obras muy importantes con él en el club, él nos ayudó a controlar y administrar ese dinero».

Las inversiones constantes en infraestructuras fueron claves en ese periodo, donde una de esas obras fue un nuevo centro de formación para el fútbol base, proyectado sobre una superficie de 54.000 metros cuadrados y con 6 millones de dólares invertidos. «Nosotros somos un club muy joven y chico de Primera, que se tuvo que recomponer y el Zaragoza tiene una historia mucho más grande y las obligaciones son mayores y hay que manejar eso, lo que no es fácil», avisa el presidente del club argentino, que tiene claro que si los éxitos deportivos de un Zaragoza hundido en Primera RFEF tras la etapa anterior a la que ahora llega con A.GAIN no acompañan la labor de Baroli no se apreciará. «Ojalá que los resultados se den también con lo que pueda sumar Guido», desea.