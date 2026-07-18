Andrada comienza el Apertura de México cumpliendo su sexto partido de sanción por el puñetazo a Pulido en el derbi

No está teniendo suerte el exportero del Real Zaragoza Esteban Andrada en la doble batalla jurídica que tiene para intentar evitar cumplir los ocho partidos de sanción que le faltan de los 13, 12 por el puñetazo a Pulido en el derbi ante el Huesca del 26 de abril y otro por la roja, con los que fue castigado por el Comité de Disciplina de la RFEF, ratificada la sanción por Apelación tras el recurso a titulo personal del arquero.

La FIFA notificó que esa sanción la debía cumplir en su regreso a Rayados de Monterrey y de momento el arquero se pierde el debut en el Torneo Apertura de su equipo ante el Santos en la madrugada del sábado al domingo en horario de España. Si tuviera que cumplir los ocho que le restan no podría jugar con su equipo hasta el 31 de agosto ante el Atlético San Luis.

Andrada ha sido ratifificado e inscrito como miembro del plantel de Matías Almeyda, que apuesta claramente por él como arquero titular y en Rayados completan la portería Luis Cárdenas y César Ramos, por lo que Santiago Mele, el fichaje que hace un año provocó que el argentino tuviera que buscar una salida, en forma de cesión al Zaragoza, tiene que buscar acomodo. Sin embargo, la sanción aún está vigente y de momento a los cinco partidos que cumplió en España (Granada, Valladolid, Sporting, Las Palmas y Málaga) se le añade el del Santos.

Andrada, en un partido con Rayados de Monterrey. / MONTERREY

La FIFA no ha decidido ante el pliego de descargo hecho por el meta y si no acepta esa apelación la decisión de esteban y sus abogados, encabezados por Juan de Dios Crespo, es ir al TAS. La otra vía está en España, con el Tribunal Adminsitrativo del Deporte., que aún no emitió veredicto pese a que el arquero y sus letrados lo esperaban hace ya dos semanas, puesto que fue presentado a mediados de junio.

El portero, a titulo individual y sin que el Zaragoza lo hiciera con las alegaciones al acta de ese día de Arcediano Monescillo, presentó recurso ante el Comité de Apelación, que fue desestimado. Tanto Disciplina como Apelación pertenecen a la Federación Española y el TAD es del Consejo Superior de Deportes, que ahora se tiene que pronunciar sobre si anula o reduce ese castigo. O si lo mantiene, claro está. Este tribunal es imprevisible a la hora de establecer los tiempos de sus decisiones y cn el recurso de Andrada ya lleva más de un mes.

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Y después está la vía de la FIFA. Hay que tener en cuenta que esos castigos por sanciones de larga duración se han mantenido al cambiar la competición el futbolista a otro país solo en casos de doping, falsificación documental o amaño de encuentros y en ninguno de esos supuestos está el caso de la agresión de Andrada. Sin embargo, el organismo internacional no se pronunciado sobre el recurso del meta y solo le notificó que debí cumplir el castigo.