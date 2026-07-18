Ibai Gómez comienza el trabajo en el Real Zaragoza abriendo la puerta del entrenamiento a la afición este lunes
El equipo zaragocista, con 10 de sus 11 fichajes y 22 futbolistas, iniciará la preparación con una sesión de acceso libre para el público en la Ciudad Deportiva
S. V.
Una pequeña señal de cambio y de acercamiento a la afición del Real Zaragoza. El equipo arranca con sus entrenamientos este lunes a las 9.45 horas, tras las pruebas médicas y físicas a la plantilla del jueves y el viernes, y lo hará con una sesión de puertas abiertas, algo completamente inusual en las ultimas pretemporadas en la parte que se realiza en Zaragoza y que durante el curso se limita a unos pocos entrenamientos, no más de tres.
Ibai Gómez y hasta 10 fichajes, todos menos Peter Ademo, estarán el lunes en ese entrenamiento con 22 futbolistas de la plantilla, ya que el propio Ademo y Bazdar tienen permiso, si bien al centrocampista nigeriano se le espera en cualquier momento tras solucionar unas cuestiones burocráticas, mientras que el ariete tiene una extensión por vacaciones hasta el jueves 23 al acabar la temporada el 2 de julio por disputar el Mundial con Bosnia.
"Será la puesta de largo de un equipo repleto de caras nuevas, tanto a nivel de jugadores como de cuerpo técnico, con Ibai Gómez al frente. Un pistoletazo de salida a seis semanas de intenso trabajo para preparar el inicio de la competición oficial, previsto para el último fin de semana de agosto", explica el club en su web. "Aquellos aficionados que deseen acudir a la Ciudad Deportiva a ver de primera mano esta primera sesión de la pretemporada, deberán acceder por la puerta principal a partir de las 9:15h, pudiendo aparcar los coches tanto en la propia vía de acceso como en la explanada situada frente a la puerta principal", añade.
La próxima semana habrá tres días de sesiones dobles antes del ensayo ante el Deportivo Aragón el 24 y que el domingo 26 pondrá el equipo rumbo a Boltaña para una semana de stage hasta el 1 de agosto. Hay ocho amistosos programados en esta preparación (Utebo, Barbastro, Andorra, Sanse, que será el Trofeo Carlos Lapetra, Logroñés, Villarreal, Bilbao Athletic y Numancia) antes del debut ante el Nástic en Tarragona en el fin de semana del 30 de agosto.
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