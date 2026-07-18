La paradoja del Real Zaragoza: el descenso deportivo con un capital social once veces superior en cuatro años

Fue el propio Bobby Aitkenhead, CEO de A.GAIN, la nueva mayoritaria del Real Zaragoza, el cuarto cambio de estas características que vive el Real Zaragoza en 20 años, el que anunció el pasado jueves que la ampliación de capital que reordenará las fuerzas y a la que acudirán Jorge Mas y Juan Forcén para que el porcentaje del nuevo máximo accionista baje del 75% que ha adquirido ahora al 60%, será por un importe de 22 millones.

Se aprobará el próximo octubre en una Junta General Extraordinaria donde más que previsiblemente habrá nuevo presidente, con raíces aragonesas, ya que el dueño del Inter Miami pasará a ser consejero, y nuevo consejo, con una gran remodelación del actual, y dejará el capital social de la entidad blanquilla en lago más 71 millones de euros, es decir más de once veces más que cuando Real Z LLC compró la mayoría accionarla dse la SAD en 2022, cuando estaba en 6,36 millones. Y mientras, el equipo está en el peor momento de su historia, en el pozo de Primera RFEF.

En 2022 los pequeños accionistas rondaban el 9% del capital. Ahora, con esta nueva ampliación, la sexta en cuatro años, la mayoritaria estará en el 99,3% de los títulos

Ahora, el capital social actual está en 49,015 millones, de los que solo medio millón corresponde a los pequeños accionistas, por lo que la mayoritaria posee el 99,1% de las acciones, teniendo los títulos el valor nominal de un euro, por lo que si los nuevos propietarios se han hecho cargo del 75% de las mismas y han respetado ese valor nominal el desembolso tiene que rondar los 35 millones. Eso sí, en no pocas ocasiones hay una prima de mayoría que eleva el coste de la operación, aunque atendiendo al valor nominal ese sería el precio del paquete que ha adquirido A.GAIN.

En 2022, César Alierta, el anterior accionista mayoritario, vendió su parte con una oferta por 3,2 millones, lo que representaba su 49% en el capital social (6,3), más 3,8 por un préstamo convertible en acciones y la prima de mayoría, es decir casi 8 millones, mientras que Yarza e Iribarren, minoritarios ambos, lo hicieron, según algunas fuentes, por medio millón de euros cada uno, si bien el valor nominal de las que tenían era algo superior.

La sexta ampliación en cuatro años

Tras esa ampliación de 22 millones, el Zaragoza se situará en los mencionados 71, lo que supondrá que la mayoritaria suba un poco más su presencia, al 99,3%, si se entiende así la formada por A.GAIN, Mas y Forcén, después de que en estos cuatro años ya haya vivido con Real Z LLC cinco por valor de 42,6: de 14,6 millones nada más llegar (junio de 2022), 6,7 (diciembre de 2022), 5,1 (diciembre de 2023), 12,1 (diciembre de 2024), y de 4,029, esta última en la última Junta General, antes de acabar el 2025. La sexta será, con diferencia, la mayor de todas y de la historia del Real Zaragoza.

La que se aprobará en la Junta General Extraordinaria de octubre de 22 millones será la mayor de la historia del Zaragoza, con amplia diferencia. Con Real Z la más importante llegó en su aterrizaje en 2022, de 14,6

Todas, por cierto, fueron por compensación de créditos (y todo apunta que en la que viene ahora habrá un porcentaje también de esa modalidad), lo que tiene una repercusión muchísimo más pequeña en el presupuesto deportivo que si se inyecta dinero líquido en la SAD. Teniendo en cuenta que a esta van a acudir Mas y Forcén, que había ganado peso accionarial en los últimos tiempos, y ambos estaban en Real Z LLC, no deja de ser casi la sexta ampliación de este grupo inversor que en 2022 compró la mayoría accionarial a la Fundación Zaragoza 2032.

Adquirió entonces el 91% que tenía esa Fundación (Alierta, Iribarren, Forcén y Yarza) de los 6,36 millones de capital social que tenía el Real Zaragoza, si bien el porcentaje de Forcén, 13,71% se integró en la nueva propiedad. Las disensiones en esa propiedad y la necesidad económica obligaron a esa venta, fallida con otros compradores, como Spain Football Capital, y en la que el peso de Yarza y Forcén inclinó la balanza hacia el grupo comandado por Jorge Mas, Oughourlian y el Fondo Ares Management, con la clara sombra del Atlético de Madrid y de Miguel Ángel Gil Marín detrás, ante otra apuesta encabezada por César Sánchez y un potente fondo inversor a su lado.

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35 veces más que en 2014

Cuando la Fundación compró el club en 2014, estando al borde de la desaparición, con 106 millones de deuda oficial, algunos más bajo las alfombras (ahora, a 30 de junio de 2025 está en menos de 40 millones, 39,.6), el capital social que tenía con Agapito Iglesias estaba en en dos millones de euros, 35 veces menos que tendrá ahora. Los nuevos propietarios hicieron una primera ampliación por compensación de créditos de 2,5 millones suscrita de forma común por los cuatro, lo que dejó la cifra en 4,5 millones, mientras que en 2019 César Alierta acudió en solitario a otra de 1,86 que le hizo tener la mayoría absoluta de la propiedad, sumando el 49% que tenía su sociedad, Prado de Altaoja, y los títulos que tenía su sobrino (1,56%) y entonces consejero delegado, Fernando Sainz de Varanda.