El refuerzo para la delantera del Real Zaragoza. Cervera deja claro a De Miguel su condición de descarte, pero el Tenerife no tiene prisa en su salida

El ariete Jesús de Miguel no entra en los planes de Álvaro Cervera y va a salir del Tenerife en este verano, ya que también el jugador quiere irse y una muestra clara es que el delantero madrileño no participó ni un minuto en el partido amistoso de este sábado ante el filial, resuelto con un 3-0 para el primer equipo. El Tenerife, que ya ha reforzado su ataque con el alemán de ascendencia armenia Grant Leon-Ranos aún busca otro delantro centro que acompañe a Enric Gallego ya que al esloveno Martin Pecar, otro de los refuerzos, se le considera más un mediapunta.

Cuando fiche a ese ariete es cuando dará salida a De Miguel y quiere obtener un traspaso por el ariete madrileño, por lo que su intención es venderlo al mejor postor, tenindo en cuenta que hay otros clubs de Primera RFEF que lo quieren, aunque con ellos cuenta con clara ventaja el Real Zaragoza, y ha sido ofrecido a equipos de la categoría de plata sin de momento ofertas concretas.

No saldrá en todo caso del Tenerife De Miguel por menos de 200.000 euros, o esa es al menos la intención isleña, y no contempla por ahora el Zaragoza abonar esa cantidad por el punta, por lo que la negociación, que aún no se ha iniciado, má allá de que Lalo Arantegui ha hecho llegar al club chicharrero el interés en el jugador, no tiene buen punto de partida.

El jugador, convencido

De Miguel sí ve con buenos ojos la opción de vestir la camiseta zaragocista y el convencimiento del ariete es la baza que va a jugar el club aragonés, pero no siempre es un factor decisivo y solo hay que ver lo que sucedió con el meta del Sabadell Diego Fuoli, con el que Lalo tenía cerrado un contrato de cuatro años y que no pudo firmar por la postura férrea del club arlequinado de remitirse a la cláusula de 800.000 euros, o a una cifra cercana, tras el ascenso a Segunda.

Hace un año, el club isleño pagó 75.000 euros por su fichaje y la misma cantidad por objetivos tras el ascenso, por lo que el coste total fue de 150.000 euros en un ariete que ha anotado 11 goles y ha dado siete asistencias en el equipo isleño en la temporada que finalizó en mayo, donde ha compartido ataque con Enric Gallego y ha aportado mucho en el retorno del cuadro canario a Segunda. Se trata de un consumado y cotizado goleador que llegó a Tenerife después de haber sido el máximo goleador de Primera RFEF con el Castellón, en el que fue determinante para lograr el ascenso a Segunda tras marcar 16 goles y repartir 6 asistencias en 38 partidos disputados. Sin embargo, en la categoría de plata con el cuadro orellut en la 24-25 su protagonismo fue más irregular (34 partidos, 16 de inicio y tres goles en la 24-25) para llegar el pasado verano a la isla.

Antes, en la media campaña que jugó en Castalia en la 22-23 tras llegar desde el Unionistas, había hecho seis dianas, dos de ellas en el playoff de ascenso. Nacido en Madrid hace 29 años (16 de septiembre de 1996) se formó en el Fuenlabrada y en el Leganés para pasar por el Internacional y después regresar al Fuenlabrada y acabar en el Adarve, un periplo en Tercera y Segunda B antes de arribar al Navalcarnero y dar su verdadero impulso en el Unionistas de Salamanca, con el que anotó 12 tantos en la 21-22 en Primera RFEF, en el año de estreno de esta categoría en la que ahora su trayectoria puede seguir en el Zaragoza.

Gastón Vallés, en un partido con el Tenerife de la temporada pasada. / CD TENERIFE

Gastón Vallés no vendrá

Mientras, otro de los delanteros del Tenerife por el que el Zaragoza había mostrado interés, aunque menor que en el caso de De Miguel, Gastón Vallés, ya va a salir de forma inminente del club tinerfeño y tampoco participó en el amistoso de este sábado. En principio, se ejecutará la cláusula de rescisión unilateral y lo hará libre y su agente asegura que está a punto de firmar por otro club español, que no será el conjunto zaragocista.