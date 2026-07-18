Estos son los seis exzaragocistas que estarán en la final del Mundial entre España y Argentina

Sumergido ahora en el peor momento de su historia, cualquier tiempo pasado fue mejor en el Real Zaragoza. La grandeza del club blanquillo se puede comprobar echando la vista un poco hacia atrás y el evento del que está pendiente todo el planeta, la final del Mundial, es una nueva prueba de ella. Y es que en el España-Argentina habrá hasta seis personas, repartidas entre las dos selecciones, con pasado zaragocista.

Los que hace menos tiempo que pasaron por la capital aragonesa son, precisamente, los dos que pueden ser más protagonistas, los futbolistas. El más cercano en el tiempo, Giuliano Simeone, que incluso tiene opciones de ser titular como ya lo fue en la semifinal entre Argentina e Inglaterra. El hijo pequeño del Cholo Simeone, Giuliano, estuvo cedido en la temporada 22-23 en el Real Zaragoza. Prrimero con Carcedo y después con Escribá ya dio muestras de su nivel, con 37 partidos oficiales, 36 de titular y 9 goles, siendo el máximo realizador en esa temporada y ganándose el cariño de La Romareda por su entrega.

Aunque si del afecto de la afición zaragocista hablamos, pocos futbolistas hay más queridos que Borja Iglesias. El delantero, aunque con un papel secundario en la selección española, tiene la oportunidad de convertirse en campeón del mundo culminando así una carrera que despegó en La Romareda. Iglesias llegó cedido a un Real Zaragoza en el año 2017 con muchas ganas de demostrar lo que hizo en el filial de Vigo y bien que hizo lo mismo en la capital aragonesa, anotando 23 dianas y repartiendo 6 asistencias en 43 partidos en una temporada clave y que siempr erecuerda con mucho cariño el ariete a pesar que no pudo culminarse con el ascenso a Primera.

Del césped al banquillo

En el banquillo de la selección albiceleste habrá dos exjugadores del Real Zaragoza que son los hombres de máxima confianza de Scaloni. Pablo Aimar, como segundo entrenador y Roberto Fabián Ayala, como ayudante de campo, retarán también a la selección española e intentarán darle su cuarto Mundial a Argentina. Aimar en el Real Zaragoza entre 2006 y 2008, tras llegar del Valencia como uno de los fichajes más ilusionantes. Ayala, por su parte, llegó un año después de Aimar tras pagar el club su cláusula. Ambos, en la 07-08, formaron parte de la plantilla que bajó ese curso a Segunda División.

En el cuerpo técnico de España también hay conocidos zaragocistas. Javier López Vallejo, psicólogo deportivo de la selección española fue portero del equipo aragonés entre 2007 y enero de 2010. Además, el médico del combinado nacional es Óscar Luis Celada, que ganó la Recopa en 1995 y, posteriormente, fue el responsable del cuerpo médico del Real Zaragoza entre 2008 y 2015. Y podría haber uno más, pero Pablo Amo abandonó el cuerpo técnico de Luis de la Fuente en 2025.