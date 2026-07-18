Zapater analiza la final del Mundial sin olvidarse del Real Zaragoza: "Yo jugué con Delio Toledo..."

Un encuentro casual de una televisión paraguaya en Manhattan, junto a Nueva York, y Violeta, la reportera de ABC Deportes, entrevista a un turista acompañado por su hija. Es Alberto Zapater junto Alejandra. "Yo jugaba para el Real Zaragoza, he oído que erais de Paraguay, tuve un compañero, Delio Toledo, jugué con él, te estoy hablando de 2004, 2005, 2006... Creo que llegó a ser mundialista con la selección de Paraguay", le espeta el ejeano, ante la sorpresa de Violeta, que ya le pregunta su nombre para que Zapa se presente.

Así empieza el análisis que por sorpresa se encontró esta reportera de todo un especialista, porque es difícil saber más de fútbol que Zapater y la memoria que tiene. Con Toledo coincidió dos temporadas en el Zaragoza, entre 2004 y 2006, y efectivamente el lateral izquierdo paraguayo fue mundialista en Alemania'06 y jugó un partido en esa cita con Paraguay, ante Ingaterra en la primera fase. Hasta 35 veces fue internacional guaraní Delio, que llegó al Zaragoza de la mano de Paco Flores tras el descenso en 2002 y se quedó cuatro temporadas de blanquillo, siendo el amo de ese costado izquierdo de la zaga.

El once de la final de la Copa del Rey con Delio Toledo (arriba) y Zapater (agachado) en 2006 ante el Espanyol. / ANGEL DE CASTRO

Pero en todo caso la entrevista analiza la final del Mundial de este domingo entre España y Argentina y Zapater, como siempre muestra él, habla desde la sinceridad absoluta: "Argentina tiene algo que, bueno... son pelotas ("Huevos, como dicen ustedes", le espeta la reportera), y lo de la furia española ya pasó hace días y nosotros en torno al balón es como nos defendemos. Los jugadores más desequilibrantes que tenemos aún no han aparecido mucho, que son Pedri y Lamine Yamal. Rodri está siendo brutal, nos ha sorprendido a todos, porque venía de una lesión y Lamine Yamal, aun estando mal, genera un montón, puede que esté decidiendo mal, pero intenta todo, aunque empieza a pecar de tener, no sé, ansiedad, pero es capaz de en cualquier momento de hacer cualquier cosa", añade.

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El final del análisis lo centra en Messi, la estrella del rival y un futbolista al que Alberto admira. Se enfrentaron, por cierto, en cuartos de final del Mundial sub-20 en 2005 en un Argentina-España en la que la albiceleste ganó por 3-1 y marcaron ambos: "Argentina tiene a alguien que es el mejor de la historia y todos corren para él, corren para el país. Tienen a Messi... Yo he estado viéndolo mucho (estos años), si puedo veo sus partidos y la gente en España piensa que está en otro nivel ya al jugar en Estados Unidos (en la MLS con Inter Miami). Messi sigue siendo el mejor cada partido, el que más anda, el que más goles lleva, el mejor pasador y es el más decisivo. Y lo hace andando, imagínate si es bueno...", espeta el excapitán zaragocista, que hace un último análisis: "A Argentina en tocar las pelotas no les vamos a ganar y va a estar muy igualdo el partido"