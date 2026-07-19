El Deportivo Aragón ficha a Álvaro Peregrina y a Agustín Kahl

El Deportivo Aragón continúa con su reconstrucción de cara a una temporada que tiene como claro objetivo el regreso a Segunda RFEF tras el descenso del pasado curso. El filial del Real Zaragoza se ha reforzado con Álvaro Peregrina y Agustín Kahl, que firman por dos temporadas, hasta 2028.

Peregrina es un central zurdo zaragozano, nacido en el 2005, que se formó en el CD Ebro y que también jugó en la SD Huesca B en Tercera RFEF. Procede del Getafe B y tiene experiencia en Segunda RFEF en el Orihuela.

Por su parte, Agustín Kahl es un delantero argentino del 2004 que llega del Racing de Montevideo uruguayo, donde incluso llegó a debutar en la máxima categoría. Tiene pasaporte italiano y la apuesta es importante por él.

Este lunes comienza la pretemporada del filial, que estrena entrenador, Diego Serrano, después de que se cerrase la etapa de Emilio Larraz al frente del Deportivo Aragón. La primera prueba será contra el primer equipo, en el clásico partido de entrenamiento, este próximo viernes.

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Después, el filial disputará ocho encuentros amistosos, que serán contra el CD Ebro, UD Logroñés B, SD Ejea, CD Calamocha, Utebo FC, Villarreal C, CD Cortes y UD Casetas.