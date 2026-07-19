Pequeño retraso central en el Real Zaragoza

Estaba en la hoja de ruta de Lalo Arantegui que uno de los dos centrales que está previsto fichar en este verano estuviera en el inicio de la pretemporada este lunes, pero no va a ser así, va a tardar un poco más, aunque el objetivo está bien definido y con visos de que la operación no debería romperse. Sin embargo, la operación central, una zona en permanente renovación en los últimos años, no está llevando los tiempos que se esperaban y en esta ocasión se ha ralentizado, también por el cambio de propiedad que ha vivido el Real Zaragoza en esta semana y mientras los nuevos dueños toman posesión y conocen todos los detalles económicos y de funcionamiento de la SAD, con la figura del director general, Guido Baroli, como cabeza visible y que tiene en el ordenamiento financiero una de sus principales virtudes como gestor, lo que ya demostró en Defensa y Justicia en Argentina.

El Zaragoza quiere fichar a dos centrales (el otro objetivo es un ariete con De Miguel como claro candidato) y hasta podrían ser tres si Hugo Barrachina y Hugo Carrillo no pasan el examen de este inicio de pretemporada con Ibai Gómez. Por ello, se juzgaba vital que en el inicio de la preparación llegara al menos uno y dejar el segundo para un tramo más adelantado de mercado, teniendo en cuenta que aún resta casi mes y medio de ventana estival y Lalo ya ha cerrado 11 fichajes en el proyecto de Primera RFEF. Quedan como absolutamente necesarios los tres mencionados refuerzos (dos centrales y un punta), y no se puede descartar otro central, un extremo más, pendiente de la salida de Liso, y hasta un lateral derecho, con Francho Serrano, sin cerrar su continuidad aún, como mencionado comodín en ese costado de la zaga por Lalo Arantegui.

Y es que ahora mismo en el eje de la zaga solo Tachi, renovado tras el descenso y ya recuperado de la lesión de rodilla izquierda, en el menisco externo de esa articulación, que sufrió en febrero, tiene plaza fija en el centro de la defensa, tras las salidas de Sebastian Kosa, que sigue cedido en el Kosice, y de Álex Gomes, traspasado al Venezia. A Tachi se le unen Hugo Carrillo, de regreso tras su cesión al Real Unión, y Hugo Barrachina, tras la ejecución de su contrato con el primer equipo hasta 2029. A ambos quiere ver Ibai Gómez y es posible que salgan, más en el caso de Barra, que se iría a préstamo a otro club de Primera RFEF.

Además, el Zaragoza cuenta con la polivalencia de Saidu, al que se le considera centrocampista y cuya presencia no es segura, porque tiene posibilidades en otros clubs, en el Almería o en Alemania e Inglaterra, aunque el Zaragoza lo ha tasado en 5 millones. Uno de esos dos centrales será de perfil zurdo, de pierna izquierda, con toda seguridad y el candidato más firme, el zaragozano Dani Martínez, no va a serlo, porque de momento va a hacer pretemporada con el filial rojiblanco y, si sale, que parece seguro, tiene vías abiertas en Segunda, el Córdoba es una pero hay más, y en el extranjero.

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También se ha movido el Zaragoza por Xavi Sintes, sin equipo tras no renovar en el Córdoba y terminándose de recuperar de una lesión, pero ha rechazado llegar y va a encontrar acomodo en Segunda, quizá en el Sabadell. Ese deseo de esperar a ofertas de la categoría de plata se ha repetido en otros objetivos blanquillos. En todo caso, ni Sintes ni Martínez serían los centrales que lleguen al club zaragocista este verano.