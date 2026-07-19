El Real Zaragoza rechaza una oferta del St.Gallen suizo de dos millones de euros por Bazdar

El Real Zaragoza ha rechazado una oferta del St. Galllen 1829 suizo de hasta dos millones de euros, y conservando el 15% del pase para una futura venta, por Samed Bazdar. El club aragonés recibió la propuesta hace un par de semanas y retrasó su respuesta que al final ha sido negativa. Esa es una de las dos que Lalo Arantegui dijo haber recibido por el ariete serbio, aunque internacional por Bosnia en 14 ocasiones, ya que la otra, tal y como publicó este diario, era del Sturm Graz austriaco, una cesión con una opción de compra de un millón de euros. Hay, además, una tercera propuesta, del AIK de Estocolmo, pero tampoco se acerca a las pretensiones zaragocistas.

La oferta del conjunto suizo es la mejor de las tres y se aproxima a lo marcado por la entidad zaragocista, formulado por Lalo Arantegui, de recuperar la inversión por el jugador, que apura sus vacaciones en Novi Pazar, su localidad en Serbia, antes de incorporarse el jueves a la pretemporada del equipo, cuando está citado. El St. Gallen va a jugar la segunda eliminatoria previa de la Europa League y es uno de los grandes equipos de Suiza, segundo en la última Superliga y el club más antiguo de ese país y del fútbol continental, ya que fue fundado en 1879.

La visión de Lalo

El pasado 8 de julio Lalo Arantegui, sobre Liso y Bazdar, aseguró que "no tiene ningún sentido que jueguen en Primera RFEF, pero no los vamos a regalar", aseveró. Y explicó después que el Zaragoza ya había rechazado dos ofertas por él e insistió en que "el club pagó una importante cantidad de traspaso por él hace dos años (3 millones al Partizan, en dos plazos de 1,5 cada uno en 2024 y 2025) y si se produce la venta será porque todas las partes estén contentas con el acuerdo y a día no hoy no todas las partes lo estamos por lo que se tendrá que incorporar y tendrá que ser un jugador como los demás",

El año del ariete acabó hace muy poco, el pasado jueves 2 de julio, cuando Bosnia y Herzegovina fue apeada del Mundial por Estados Unidos en dieciseisavos de final. El jugador disputó media hora ante Canadá en el debut de su selección y ya no volvió a jugar más, ni ante Suiza, ni contra Catar ni en la eliminación ante el combinado estadounidense. Sin embargo, su sola presencia en el torneo más importante a nivel mundial ya revaloriza su caché y ese valor de mercado y su salario, ligeramente más elevado que las coordenadas máximas que está empleando el Zaragoza en sus ofertas en Primera RFEF, también hacen inviable su continuidad, aunque sobre todo lo que la convierte en imposible es el propio estatus y el caché del ariete.

Las ofertas anteriores

El verano pasado, la única oferta de traspaso, rechazada, fue la del Rubin Kazan ruso, entre dos y 2,5 millones y llegaron propuestas de cesión de Portugal (Arouca), Bélgica (La Louviere) o de la Segunda española (Córdoba), también desechadas. Mientras que en enero, cuando dio el sí al Jagiellonia, también el Rakow polaco, el Gil Vicente luso y el AIK Solna sueco plantearon una cesión, pagando por ella y asumiendo la ficha, pero nunca un traspaso. Al final, la mejor propuesta fue la del club de Białystok, donde se marchó a finales de enero, jugando 15 partidos en la Ektraklasa, pero solo tres de inicio, y dos en la Conference, con tres goles. Había fijada una opción de compra de 2 millones por el 80% del pase, pero no se ejecutó por parte de la entidad polaca.

Noticias relacionadas

Bazdar, que firmó por 5 años al llegar en el verano de 2024, por lo que le quedan tres, tuvo una gran irrupción en el equipo, con Víctor Fernández como técnico y hasta noviembre dio su mejor nivel para que una lesión en el isquio le dejara fuera casi dos meses y con Ramírez empezara a jugar fuera de sitio, como única referencia en ataque, y con Gabi pasara a tener más ostracismo, situación que se mantuvo tras no salir el verano pasado y que aumentó con Sellés, lo que llevó a su despedida en enero rumbo al Jagiellonia. Como zaragocista, ha jugado en 40 partidos de Liga, con 5 tantos.