Otra semana decisiva para la historia del Real Zaragoza: un único precedente similar

Cierra el Real Zaragoza una semana histórica en su devenir, siete días que han cambiado el paso del club y en los que se han acumulado los acontecimientos. La entrada como accionista principal de A.GAIN, adquiriendo el 75% de las acciones de Real Z LLC, la mayoritaria hasta ahora, que se quedarán en el 60% cuando se ejecuten los 22 millones de ampliación de capital a la que acudirán Jorge Mas, actual presidente y que dejará de serlo, y Juan Forcén, la salida del resto de accionistas, el adiós, al menos directo, de la poderosa sombra del Atlético, el cambio casi absoluto que se proyecta en el consejo, un nuevo director general, Guido Baroli, colocado por este grupo inversor, el retorno de Ander Herrera, el hijo pródigo, la campaña de abonos para la temporada en el pozo de Primera RFEF...

Una semana tan intensa en la historia del Zaragoza, con el mismo calor y en julio de 2014, es el único precedente. Ahora, el equipo blanquillo vive el peor momento deportivo de su historia, al jugar en la categoría de bronce del fútbol español (fuera del estatus profesional de la LFP). Eso que solo hizo a finales de los 40, pero en un contexto y una situación muy diferentes, siendo mucho más graves los actuales.

Christian Lapetra, nuevo presidente del Real Zaragoza en 2014, en la presentación de Lalo en 2017 como director deportivo. / EL PERIÓDICO

Entonces, en 2014, estaba rozando la desaparición, ahogado por las deudas generadas en la etapa de Agapito Iglesias para que el pistoletazo de salida se diera el 22 de julio y en una semana llegara una nueva propiedad, la Fundación Zaragoza 2032, un nuevo consejo, un presidente (Christian Lapetra) y un director deportivo, Ángel Martín González, que aterrizó el 29 de julio y que en poco más de un mes diseñó, con evidentes trabas por las sanciones de LaLiga pendientes de la anterior etapa, la plantilla que más cerca ha estado de subir a Primera, a solo 7 minutos en el estadio de Gran Canaria.

Vayamos con la semana actual: el martes 14 de julio este diario adelantó que un fondo inversor planeaba hacerse con la mayoría accionarial de la entidad y solo dos horas después el Zaragoza dio a conocer su acuerdo con A.GAIN, presentado en sociedad a Bobby Aitkenhead, CEO y cofundador de la compañía, Richard Lee, Chief Future Officer de IDC Network y Managing Partner vinculado a la estrategia de Deporte y Entretenimiento de A.GAIN; y Santos Nagore, Managing Partner de A.GAIN. Este grupo inversor es parte de IDC Network. "A través de su estrategia especializada en deporte, RONDO, A.GAIN invierte en clubs de fútbol profesional donde una propiedad responsable, un gobierno corporativo sólido y una colaboración a largo plazo pueden generar un éxito deportivo e institucional duradero", aseguran. A. GAIN tiene participaciones en varios equipos de fútbol de Europa y América, entre ellos el Atlético de Madrid (algo queda de la sombra), el Leeds United o el Deportivo de Cali, donde es accionista mayoritario, como en el Zaragoza, y Lee es vicepresidente.

Guido Baroli, nuevo director general del Real Zaragoza. / Jaime Galindo

Los nuevos propietarios visitaron la Ciudad Deportiva, las obras de La Romareda, dialogaron con todos los estamentos del club, también el deportivo, y el jueves se presentaron en sociedad con el anuncio de que Guido Baroli iba a ser el nuevo director general, puesto que había dejado vacante desde el 2 de junio Fernando López. Con experiencia en el Real Madrid de baloncesto y en River Plate, en los departamentos comerciales, pero sobre todo como gerente de Defensa y Justicia durante 4 años (2018-2022), Baroli es el hombre de la propiedad que estará en el día a día en el Zaragoza y en muy poco tiempo ya ha dejado impronta de ser un gestor muy controlador en todos los aspectos.

Ese pasado jueves fue también la presentación del undécimo fichaje de este verano, de Ander Herrera, el canterano de traspaso más caro en la historia del Zaragoza y que vuelve tras 15 años de su salida al Athletic, con una carrera más que exitosa y cumpliendo su sueño de volver al equipo de su vida, frustrado en 2024, y en el que se formó desde alevines.

En 2014, hace ahora 12 años, y tambien con los calores veraniegos, llegó otra semana histórica. El Zaragoza se desangraba, abocado a la desaparición, con Agapito Iglesias que había visto anulado su proyecto de venta a la familia Lobato Blanco a través de un grupo de intermediarios comandado por Mariano Casasnovas y con opciones de compra irreales como la de Qadir Sheikh. LaLiga sí auspició un proyecto para adquirir la SAD que unía a César Alierta con la familia Yarza, Juan Forcén, que también estaba con los comisionistas, en Real Z LLC y sigue ahora, por cierto, la familia Yarza y Carlos Iribarren, la llamada Fundación Zaragoza 2032.

Patronos, consejeros de la Fundación en 2017, junto a Lalo, Cuartero y Natxo González, en Boltaña. / JAIME GALINDO

«Salvando al Zaragoza» fue el tuit de Agapito Iglesias un 22 de julio de 2014 antes de donar sus acciones a coste cero, el 90,72% que ya controlaba, entre la Fundación (72%) y abonados y accionistas. Nada más cerrarse la compra, Christian Lapetra, hijo del mítico jugador, fue designado presidente del club y solo tres días después se reunió por primera vez el nuevo consejo, donde además de Lapetra estaban el vicepresidente, Fernando Sainz de Varanda; y los consejeros Carlos Iribarren, Fernando de Yarza y Fernando Rodrigo.

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Yarza, Alierta, Iribarren y Forcén pasaron a ser los patronos de la Fundación. Solo 4 días después llegó Ángel Martín González como director deportivo, después de que el club desechara la idea de llevar esa parcela desde el área deportiva del consejo. Fue una semana más que intensa que cambió el devenir de un Zaragoza abocado a la desaparición entonces y que ha vivido otros días claves en su futuro con el cambio de propiedad con A.GAIN.