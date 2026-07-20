El claro mensaje de Ibai Gómez al vestuario del Real Zaragoza: “Son innegociables el trabajo, la ilusión, la pasión y la energía”

La primera charla en el vestuario de Ibai Gómez, antes de empezar el entrenamiento en el primer día de trabajo del Real Zaragoza en el nuevo proyecto del equipo en Primera RFEF y con el único objetivo del ascenso, ha dejado claros los pilares que pide el entrenador vasco a sus jugadores: "Somos muy exigentes, son innegociables el trabajo, la ilusión, la pasión y la energía”, les ha asegurado a sus nuevos futbolistas, 20 del primer equipo y siete del Aragón, para añadir después: “Y a partir de ahí, a divertirnos. Eso y la máxima exigencia son lo más importante”, asegura en un vídeo emitido por el Zaragoza.

“Lo primero de todo, estoy encantado de estar con todos vosotros, me parece que hemos hecho una plantilla preciosa, el principal objetivo lo tenemos claro, que es cambiar la mentalidad de los que estáis del año pasado, cambiar la mentalidad de fuera pero hay que hacerlo desde aquí y sobre todo se cambia a base de energía, ilusión y pasión. Y eso hay que hacerlo en el día a día”, les ha espetado en esa charla el técnico, que ha insistido en la exigencia en ese mensaje.

“Somos muy exigentes con eso, con la ilusión del día a día, por la pasión, que la transmitiremos, el mejorar de forma individual lo vamos a conseguir seguro y llegaremos a mejorar de forma colectiva y luego los resultados dependen de mil factores, pero todo lo que esté en nuestras manos lo tenemos que hacer”, les ha incidido en esa charla reproducida en los canales oficiales del club.

Noticias relacionadas

“Nos iréis conociendo, somos muy accesibles y podemos dialogar en todo. Hay normas básicas que tenemos que cumplir. Tenemos que ser mejores que todos los equipos y para eso hay que currar mucho"

“Luego habrá días que estemos más y menos acertados”, ha asegurado, para dejarles claro que hay normas básicas innegociables en su libro de estilo: “Nos iréis conociendo, somos muy accesibles y podemos dialogar en todo. Hay normas básicas que tenemos que cumplir desde el primer día, que hablamos con unos cuantos del equipo, ya que hay que marcar un orden”, ha expresado con mucha convicción Ibai, rematando su discurso con un “tenemos que ser mejores que todos los equipos y para eso hay que currar mucho. Estamos aquí ya no hay vuelta atrás y vamos para delante”.