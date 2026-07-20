Diego González, opción sólida para el centro de la zaga del Real Zaragoza

El central Diego González puede ser uno de los dos centrales que refuercen la zaga en la que trabajan Lalo Arantegui e Ibai Gómez para el Real Zaragoza. El defensa zurdo nacido en Vllarreal (7-5-1999) y que ha acabado su contrato en el Ceuta, donde ha hecho una gran temporada a las órdenes de José Juan Romero, ocupa la parte izquierda del eje, una prioridad para Lalo y para Ibai, y puede actuar también de lateral o de pivote. González ha esperado alguna opción en Segunda y la llegada de la nueva propiedad en el Zaragoza también ha retrasado algunos días la operación, pero es una opción muy sólida para vestir la camiseta blanquilla que está valorando la SAD.

Diego González, de 27 años, posee experiencia tanto en Segunda (81 partidos) como en Primera RFEF (56 de Liga regular más las promociones con el Andorra y el Eldense, 5 choques más) y viene de una muy buena temporada en el Ceuta, donde José Juan Romero lo conocía de las categorías inferiores del Betis y le dio mucho espacio, con 35 partidos, 31 de ellos de titular. Al conjunto caballa llegó desde el Huesca, donde estuvo en la temporada 24-25 con Antonio Hidalgo como técnico y sin contar con un rol principal, con 23 encuentros, 11 de ellos de titular.

Diego González, tras un gol del Ceuta en la pasada temporada. / CEUTA FC

Llegó a la capital oscense procedente del FC Andorra. Anteriormente, había militado en el Almazora y en la cantera del Real Betis, desde donde dio el salto al UE Costa Brava, conocido antiguamente como UE Llagostera. Posteriormente, firmó con el FC Andorra, equipo con el que logró el ascenso a Segunda División. En la temporada 2022-23, González jugó cedido en el CD Eldense, convirtiéndose en una de las piezas claves en su ascenso a LaLiga Hypermotion, consiguiendo su segundo ascenso consecutivo tras disputar un total de 41 partidos.

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De vuelta en Andorra, el defensor se afianzó en el fútbol profesional y participó en 23 encuentros con el club del Principado en la categoría de plata antes de aterrizar en el Huesca y después llegar al Ceuta, donde no alcanzó un acuerdo para renovar. En el Real Zaragoza coincidiría con Rubén Díez, con el que jugó en la pasada temporada en el equipo ceutí.