Un exzaragocista agrede a Dani Olmo en la trifulca posterior a la final del Mundial
Roberto Ayala, ayudante de campo en el equipo técnico de Scaloni, propinó un golpe en la cara al atacante español en el encontronazo que se desencadenó tras el pitido final
En el fútbol, como en el deporte, como en la vida, es importante saber ganar, pero sobre todo hay que saber perder. No fue el caso de Leandro Paredes que, cuando el árbitro eslovaco Slavko Vincic pitó el desenlace del encuentro, arremetió contra Eric García empujándolo, además de agarrar y tirar a Gavi al suelo al salir este en defensa del central de Martorell. En ese instante, jugadores que estaban sobre el césped, suplentes y parte del personal técnico salieron, algunos a separar y otros con más mala baba.
Uno de ellos fue uno de los seis exzaragocistas presentes en la cita futbolística por excelencia. Un viejo conocido de la afición zaragocista, Roberto Ayala, ahora ayudante de campo de Lionel Scaloni, propinó un golpe (no se llega a discernir en las imágenes si se trata de un puñetazo o un manotazo) en la cara a un Dani Olmo que acudió a llevarse a Eric Garcia de la trifulca.
Roberto Ayala (Paraná, 1973) firmó un contrato con el Villarreal en febrero de 2007 después de no renovar con el Valencia, club en el que militaba en aquel entonces. El argentino llegó a posar incluso con la camiseta del submarino amarillo, pero el 14 de julio el Real Zaragoza, tras la entrada de Agapito Iglesias hacía un año, pagó los 6 millones de euros de la cláusula de rescisión del jugador, que tenía en su nuevo contrato con el club castellonense, para que vistiera camiseta maña desde julio de 2007 hasta junio de 2010.
Así, formó parte de la plantilla que descendió a Segunda División en la temporada 2007-08. No obstante, el zaguero permaneció en la entidad maña y logró el regreso a la Primera División, siendo clave en el esquema de Marcelino García Toral. El 22 de enero de 2010 se hizo oficial su desvinculación del Real Zaragoza mediante la rescisión de contrato, el cual finalizaba en junio de ese mismo año. Unos días después se anunció su incorporación al Racing Club de Avellaneda, donde se retiró en diciembre de ese mismo año.
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