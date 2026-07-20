Ibai Gómez toma el mando en el Real Zaragoza con el balón de protagonista y cerca de 200 aficionados

Un fuerte calor en la Ciudad Deportiva ha marcado el inicio del trabajo del Real Zaragoza de Ibai Gómez con unos 200 zaragocistas en las gradas para ver el inicio del proyecto en Primera RFEF. Tiene mérito el zaragocismo, siempre al lado del equipo, incluso después de que la celebración del Mundial de España seguro que a alguno le habrá supuesto dormir poco, pero allí estaban, a las 9.30 de la mañana para ver cómo el nuevo técnico y 27 jugadores a sus órdenes empezaban la preparación de cara al comienzo de Liga el 30 de agosto en Tarragona.

Han partido en el trabajo 20 jugadores de la primera plantilla, (Francho Serrano, Tachi, Pau Sans, Hugo Pinilla, Marcos Cuenca, Lucas Terrer, Yussif Saidu, Adrián Liso, Hugo Barrachina, Diego Monzón, Hugo Carrillo, Marcos Manolache y los fichajes Sem Westerveld, Emil Hansson, Edu Espiau, Ander Herrera, Sergio Escudero, Raúl Pereira, Jaume Jardí, Rubén Díez, Jokin Gabilondo y Anartz Peña) además del 7 del filial, el meta Manolache y los jugadores de campo Diego Monzón, Tobajas, Krahl, Jaime Sánchez Rubio, Laken y Peregrina. Tachi y Francho, recuperados de sus lesiones de rodilla, han empezado con todos, también Ander Herrera, uno de los 10 fichajes que estaban este lunes, ya que faltaba Peter Ademo, aún de permiso por trámites burocráticos en su país, Nigeria, y Bazdar, al que se le espera el jueves.

Con ese calor y con protagonismo del balón tras una primera parte inicial física con Miki Lapre como encargado. Ibai Gómez ha llevado a una parte de los futbolistas y del resto se han encargado Larri y Vinatea, sus dos ayudantes, sus hombres de confianza. A Ibai no se le ha parado de escuchar en todo el entrenamiento, animando a sus jugadores, con órdenes claras (el "hacia delante, vamos" ha sido muy habitual) y con mucha cercanía con sus futbolistas. No es un técnico distante Ibai y no es ni mucho menos tranquilo en sus entrenamientos.

Tras el trabajo en grupos y con los tres porteros (Westerveld, Peña y Manolache) en todo momento con Javi Roda, nuevo preparador de arqueros y este lunes también de estreno, han llegado dos partidos en un terreno más amplio y una última parte del trabajo con un solo partido sin porteros y en el que ya no han participado Francho, Tachi, que acaban de superar sus lesiones, Ander Herrera y Liso, este último a la espera de una salida que debe llegar este verano, pero que aún no lo ha hecho.

El filial, a la misma hora y también de primera jornada con Diego Serrano A la misma hora que el primer equipo ha empezado a entrenarse el Deportivo Aragón a las órdenes de Diego Serrano, su nuevo entrenador y con una temporada en la que jugará en Tercera RFEF, tras el descenso del curso pasado. Será norma común que el filial, siempre que las circunstancias lo permitan, trabaje a la misma hora que el primer equipo, una norma que Lalo Arantegui, Ibai Gómez y Javier Garcén entienden como absolutamente innegociable para que haya una comunión en el trabajo y en cualquier momento se puedan sumar efectivos del Aragón con el primer equipo.

En el entrenamiento, además de esos 200 zaragocistas, han estado toda la direción deportiva del club, encabezada por Lalo Arantegui, pero también Fran Gracia, Quique García y Néstor Pérez, lo mismo que los dos rsponsables de la Ciudad Deportiva, Javier Garcés y Javi Ros, así como el nuevo responsable del área de Coordinación y Tecnificación, el exentrenador del primer equipo David Navarro. Con unos últimos 10 minutos de trabajo físico ha finalizado una sesión de casi dos horas de duración, la primera de la pretemporada y la única de este lunes.

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Mañana martes y el miércoles habrá sesión doble, lo mismo que el jueves para que el viernes llegue el partido ante el Aragón, el sábado el descanso y el domingo el viaje a Boltaña para empezar el stage hasta el 1 de agosto. Hay ocho amistosos programados en esta preparación (Utebo, Barbastro, Andorra, Sanse, que será el Trofeo Carlos Lapetra, Logroñés, Villarreal, Bilbao Athletic y Numancia) antes del debut ante el Nástic en Tarragona en el fin de semana del 30 de agosto.