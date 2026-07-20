La opinión de Sergio Pérez
Los primeros planes de A.GAIN en el Real Zaragoza y la nueva posición de Lalo Arantegui
El fondo A.GAIN, liderado por Bobby Aitkenhead, ha adquirido la mayoría accionarial de la SAD. Ya ha nombrado un director general, busca nuevo presidente y habrá más cambios. Al director deportivo y al entrenador se lo han encontrado ya elegido
Las negociaciones para el traspaso de la mayoría accionarial del Real Zaragoza se llevaron en la más estricta confidencialidad. Fue así también para muchos de los protagonistas de la primera línea de fuego que hay actualmente en el club aragonés. La cuestión es que desde el martes pasado, la SAD ya no pertecece a Real Z LLC, ese grupo heterogéneo de empresarios internacionales con el centro de mando en Madrid que llevaron al club a la peor deshonra deportiva de toda su historia.
Es propiedad de A.GAIN, un fondo integrado en la estructura de IDC Network, plataforma global de inversión. Su líder es su CEO, Bobby Aitkenhead, que ya ha hecho acto de presencia en la ciudad y que puso la cara y la voz a las intenciones de su grupo con el Real Zaragoza. Sus escuderos son Richard Lee y Santos Nagore, socios directores del fondo que quiere crear una estructura multipropiedad a nivel mundial: de momento tienen una buena participación en el Deportivo Cali y pequeña en el Atlético de Madrid y en el Leeds inglés.
El Real Zaragoza es su gran oportunidad y un tesoro por recuperar, extraviado ahora mismo en el peor momento de su historia. Por el club aragonés van a apostar, creer y poner sus mejores ideas para tratar de revalorizarlo y encontrar la rentabilidad que cualquier fondo busca. A.GAIN ha nombrado ya director general, el argentino Guido Baroli, un exfutbolista con experiencia en un cargo similar en Defensa y Justicia.
No serán los únicos cambios que afectarán a la estructura institucional y de mando del Real Zaragoza. A.GAIN busca un presidente aragonés representativo y que haga pie con la tierra. En menores niveles, las cuentas también quedarán bajo otro control. Aunque Jorge Mas y Juan Forcén mantendrán un 40% del capital cuando se confirme la siguiente ampliación de capital, A.GAIN ha llegado con la intención de dejar su sello.
En la dirección deportiva, el nuevo fondo propietario del Real Zaragoza se encontró a Lalo Arantegui y a todo su equipo. En el banquillo, a Ibai Gómez. Lógicamente, a las alturas del verano que estamos sería absurdo y una irresponsabilidad desmontar la casa que recientemente se acaba de construir. Sin embargo, esa inseguridad siempre va a planear sobre sus cabezas: no han sido elegidos directamente por los nuevos dueños de la SAD. Tendrán que convencerles. Y ganarse el pan con el sudor de su frente. Como Malik Rose.
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