Real Z LLC rechazó la oferta del St. Gallen por Bazdar, que ya se ha retirado por completo

La anterior propiedad, antes de que A.GAIN tomara el mando el martes pasado, comprando el 75% de las acciones de Real Z LLC que se quedarán en el 60% cuando Jorge Mas y Juan Forcén acudan a la ampliación de capital de 22 millones, fue la que rechazó la oferta del St. Gallen 1879 por Samed Bazdar, una decisión difícil de explicar puesto que la propuesta se acerca a las pretensiones del Real Zaragoza. El club suizo propuso, tal y como contó este diario, hasta dos millones de euros, aunque se trataba de una cesión pagada y con una opción de compra de muy fácil, mucho más que factible, consecución (una venta en diferido vamos) y conservando el 15% del pase para una futura venta.

Esa oferta ya no tiene retorno en el Zaragoza, no se va a recuperar con total seguridad puesto que el St.Gallen ya ha fichado a otro delantero, el suizo Andrin Hunziker, del Basilea, y ya no va a incorporar más para su ataque, así que esa posibilidad, que encajaba en la idea de recuperar una parte importante de la inversión realizada en Bazdar, por el que el Zaragoza pagó tres millones, en dos plazos de 1,5, uno en el verano de 2024 y otro en el de 2025, al Partizan de Belgrado no va a tener más recorrido. Y tal y como stá el mercado va a ser difícil que se repita una oferta así.

La salida de Bazdar está decidida y en ella se está trabajando en varios frentes, también por parte del club, aunque por el momento el Zaragoza ha rechazado tres ofertas. La más importante, la del St Gallen y que fue trasladada la negativa por la propiedad de Real Z LLC, por el consejero cercano en el área deportiva a Real Z LLC, Mariano Aguilar, mientras que ha habido otras dos más, una del Sturm Graz austriaco, una cesión con una opción de compra de un millón de euros y otra del AIK de Estocolmo, pero tampoco se acerca a las pretensiones zaragocistas. Así, Bazdar va a salir, pero de momento el Zaragoza rechaza propuestas.

Las otras ofertas

El St. Gallen va a jugar la segunda eliminatoria previa de la Europa League y es uno de los grandes equipos de Suiza, segundo en la última Superliga y el club más antiguo de ese país y del fútbol continental, ya que fue fundado en 1879. Era el destino ideal para Bazdar, ya que el futbolistas quería ir allí. El pasado 8 de julio Lalo Arantegui, sobre Liso y Bazdar, aseguró que "no tiene ningún sentido que jueguen en Primera RFEF, pero no los vamos a regalar", aseveró. Y explicó después que el Zaragoza ya había rechazado dos ofertas por él e insistió en que "el club pagó una importante cantidad de traspaso por él hace dos años y si se produce la venta será porque todas las partes estén contentas con el acuerdo y a día no hoy no todas las partes lo estamos por lo que se tendrá que incorporar y tendrá que ser un jugador como los demás".

Con permiso hasta el 23

El año del ariete acabó hace muy poco, el jueves 2 de julio, cuando Bosnia y Herzegovina fue apeada del Mundial por Estados Unidos en dieciseisavos de final. El jugador disputó media hora ante Canadá en el debut de su selección y ya no volvió a jugar más, ni ante Suiza, ni contra Catar ni en la eliminación ante el combinado estadounidense. Sin embargo, su sola presencia en el torneo más importante a nivel mundial ya revaloriza su caché y ese valor de mercado y su salario, ligeramente más elevado que las coordenadas máximas que está empleando el Zaragoza en sus ofertas en Primera RFEF, también hacen inviable su continuidad, aunque sobre todo lo que la convierte en imposible es el propio estatus y el caché del bosnio, internacional en 14 ocasiones.

Noticias relacionadas

Bazdar, que firmó por 5 años al llegar en el verano de 2024, por lo que le quedan tres, tuvo una gran irrupción en el equipo, con Víctor Fernández como técnico y hasta noviembre dio su mejor nivel para que una lesión en el isquio le dejara fuera casi dos meses y con Ramírez empezara a jugar fuera de sitio, como única referencia en ataque, y con Gabi pasara a tener más ostracismo, situación que se mantuvo tras no salir el verano pasado y que aumentó con Sellés, lo que llevó a su despedida en enero rumbo al Jagiellonia. Como zaragocista, ha jugado en 40 partidos de Liga, con 5 tantos.