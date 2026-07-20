El Real Zaragoza echa a andar 50 días después con un equipo casi nuevo y para preparar su temporada más dura
El equipo empieza a sudar a las órdenes de Ibai Gómez en su estreno como técnico zaragocista con 20 jugadores de la primera plantilla en una sesión que será a puerta abierta para que los aficionados puedan acudir
Cayó el telón de la temporada el 31 de mayo pasado, con el catastrófico descenso a Primera RFEF, al tercer escalón del fútbol español, para un Real Zaragoza que casi totalmente remozado y con muchos cambios echa a andar 50 días después este lunes con Ibai Gómez al mando y con 22 futbolistas, 20 del primer equipo, a la espera de que se incorporen Peter Ademo, con permiso por trámites burocráticos, y Bazdar, que ha prolongado sus vacaciones hasta el 23 de julio al acabar el curso más tarde por el Mundial, y de que al menos lleguen tres fichajes más, con algunas salidas pendientes, el propio Bazdar y Liso sobre todo. 10 de los 11 fichajes realizados por Lalo, menos el mencionado Ademo, están a disposición de Ibai en un entrenamiento que será a puerta abierta para que la afición pueda ver cómo arranca el nuevo proyecto del Real Zaragoza.
Además, el entrenamiento servirá para ver de regreso a Adrián Liso, que ha estado cedido en el Getafe, al que aún no se le ha podido encontrar una salida, a Pau Sans, tras su cesión al Cracovia desde enero, y a Hugo Carrillo, que ha estado cedido el curso pasado en el Real Unión de Irún y que necesita esta pretemporada para convencer a Ibai Gómez, lo mismo que Barrachina.
A la plantilla le quedan no menos de tres refuerzos, dos centrales y un ariete como prioridades, aunque lo normal es que llegue algún jugador más, pendiente delas salidas que pueda haber. El equipo hizo el jueves y el viernes las pruebas médicas y físicas y hoy lunes se pone en marcha.
Francho Serrano, Tachi, Pau Sans, Hugo Pinilla, Marcos Cuenca, Lucas Terrer, Yussif Saidu, Adrián Liso, Hugo Barrachina, Diego Monzón, Hugo Carrillo, Marcos Manolache y los fichajes Sem Westerveld, Emil Hansson, Edu Espiau, Ander Herrera, Sergio Escudero, Raúl Pereira, Jaume Jardí, Rubén Díez, Jokin Gabilondo y Anartz Peña estarán este lunes sobre el verde, 20 jugadores de la primera plantilla y el meta Manolache y el medio Monzón del Aragón, si bien a lo largo de la semana se puede ir incorporando algún jugador más del Aragón, los Vadillo, Tobajas, Jorge Franco...
Francho, que se operó el 19 de mayo de la rotura del menisco de su rodilla, está prácticamente recuperado y ya empezará con el grupo, aunque lo previsible es que no complete estas primeras sesiones y haga trabajo por su cuenta, algo similar a lo de Tachi, operado a finales de febrero de su rodilla y ya casi recuperado. Junto a Ibai Gómez estarán sus casi inseparables David Vinatea e Íñigo Larriqueta, Larri, ambos asistentes del entrenador vasco, mientras que el entrenamiento de este lunes será el del estreno de Javi Roda como preparador de porteros del Zaragoza y de Adrián Lepure como jefe de los servicios médicos
El Zaragoza comenzará el trabajo de pretemporada a las órdenes de Ibai Gómez con una única sesión hoy (9.45) y la próxima semana habrá tres días de sesiones dobles antes del ensayo ante el Aragón el 24 y que el domingo 26 ponga rumbo a Boltaña para una semana de stage hasta el 1 de agosto. Hay ocho amistosos programados en esta preparación (Utebo, Barbastro, Andorra, Sanse, que será el Trofeo Carlos Lapetra, Logroñés, Villarreal, Bilbao Athletic y Numancia) antes del debut ante el Nástic en Tarragona en el fin de semana del 30 de agosto.
- Así es el restaurante de Ander Herrera en pleno centro de Zaragoza: cocina tradicional, diseño moderno y alma zaragocista
- El Real Zaragoza, vendido al grupo inversor A.GAIN, que tendrá el 60% de las acciones por el 40% de Mas y Forcén
- La paradoja del Real Zaragoza: el descenso deportivo con un capital social once veces superior en cuatro años
- Lalo Arantegui cumple con lo prometido con la plantilla del Real Zaragoza
- El Real Zaragoza se pone firme con Saidu y Liso: pide 5 millones por su traspaso
- ¿Quién está detrás de A.GAIN? Los nuevos dueños del Real Zaragoza tienen participaciones en el Atlético de Madrid y en el Leeds
- La presentación de A.GAIN como máximo accionista del Real Zaragoza y de Ander Herrera, en directo
- El refuerzo para la delantera del Real Zaragoza. Cervera deja claro a De Miguel su condición de descarte, pero el Tenerife no tiene prisa en su salida