Rubén Díez: "El primer día siempre cuesta más, pero estamos con muchísima ilusión por todo lo que viene desde ya"

El nuevo Real Zaragoza de Primera RFEF volvió al trabajo sobre el césped este lunes y, tras el entrenamiento a puerta abierta en la Ciudad Deportiva, tomó la palabra Rubén Díez.

Y como hiciera en su presentación, recalcó el "orgullo" que es para él vestir la camiseta de su equipo. "Ya estuve un año en el filial, pero cualquier jugador de Zaragoza que empieza su ilusión es estar en el primer equipo del Real Zaragoza. Era imposible rechazarlo por lo que significa para mí".

En cuanto a la vuelta al trabajo, Díez confesó que "el primer día siempre cuesta un poco más porque te olvidas un poco del campo de fútbol y del balón", pero a nivel personal se mostró "con muchas ganas de empezar y con muchísima ilusión por todo lo que viene desde ya".

Además, también tuvo palabras de agradecimiento para los aficionados blanquillos que se acercaron a la Ciudad Deportiva pese al calor y que la noche se alargara por el Mundial de España: "A mí no me sorprende, sé cómo vive el zaragocismo el fútbol con su equipo. Ayer la gente se iría tarde a dormir por el Mundial y les agradecemos que vengan. Que tengan paciencia, que la pretemporada está para juntarnos, coger buenas sensaciones y enlazar entre jugadores.

El zaragozano, cuestionado sobre si la nueva propiedad había hablado con los jugadores o les había dado un mensaje, afirmó que "no, a día de hoy todavía no", pero le restó importancia por la vorágine en la que está inmerso A.GAIN tras unos días de aterrizaje en la entidad: "Es muy pronto. Hay muchas cosas en el club que tienen que ir cambiando poco a poco, mejorar y nosotros estamos centrados en lo nuestro, que es entrenar bien, exigirnos en cada tarea que hagamos y en el verde. Todo lo que tenga que ver con lo institucional se encargan otros departamentos", dijo.

El sello de Ibai Gómez

Sobre su posición en el campo, Díez aseguró que aún no sabe "qué querrá el míster de mí" y que en el primer entrenamiento probó "de '8' y de '10'", pero sí que dejó claro que "lo que me pida intentaré hacerlo lo mejor posible". Y tampoco sabe todavía, porque es pronto, si va a tener la responsabilidad de lanzar los penaltis, como en el Ceuta: "Ojalá tenerla, el año pasado tuve la fortuna de meter los cuatro que tiré", resaltó.

De la idea de juego de Ibai Gómez, poca sorpresa para el zaragozano: "El que lo haya visto el año pasado en Andorra o su forma de ver el fútbol cuando habla se ve que quiere protagonismo con balón, ser valientes, atrevidos, con ataques desde la pelota pero rápidos y esa va a ser la idea de juego".

Y con respecto a los compañeros, Rubén Díez aseguró que "una de las premisas del club y del entrenador era que a nivel humano hubiera gente sana, buena, que aporte en el día a día y que tenga hambre por devolver al club al lugar en el que tiene que estar".

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Pero dentro de ese grupo hay jóvenes y veteranos como él mismo, Ander Herrera o Escudero que van a tener un papel protagonista en la plantilla tanto sobre el césped como fuera de él, un rol que el centrocampista asume de forma muy natural: "Espero que esa experiencia le sirva al equipo. Lo único que cuenta es el club y el equipo y todo lo que sea aportar será bienvenido", concluyó.