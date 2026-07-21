La apuesta por el '9', el pilar en el que no puede fallar el Real Zaragoza

Ha cerrado Lalo Arantegui con Diego González hasta 12 fichajes para el proyecto en Primera RFEF en un Real Zaragoza muy remozado y cambiado de cara y ya tiene gran parte del trabajo en los refuerzos hecho, con un central más y un delantero centro como objetivos, sin desdeñar un último extremo cuando salga Adrián Liso. Sin embargo, la gran apuesta, donde el ejecutivo no puede fallar, está en el 9. Necesita el Zaragoza un jugador que pueda moverse en al menos las 15 dianas, que, entiéndase la expresión, pueda garantizarlas. Y si el director deportivo del Real Zaragoza da en la tecla con ese ariete, el camino hacia el retorno a la categoría de plata del fútbol español será más sencillo.

Hasta ahora, el club ha incorporado a los porteros Westerveld y Peña, a los defensas Jokin Gabilondo, Diego González, Raúl Pereira y Escudero, a los centrocampistas Ander Herrera, Peter Ademo y Rubén Díez, a los extremos Jaume Jardí y Emil Hansson y al delantero Edu Espiau. El canario es sobre todo un ariete de trabajo, presión y búsqueda de espacios y ahora el equipo blanquillo recupera tras su cesión en el KS Cracovia a Pau Sans, que destaca por su movilidad y capacidad técnica, además de que puede adaptarse a la banda izquierda. Ni uno ni otro son delanteros de grandes cifras anotadoras, aunque por pura lógica mejorarán las que han tenido en su carrera estando en Primera RFEF. Por ejemplo, en España el mejor año de Espiau en esa faceta fue con el Villarreal B en Segunda B, lo que era antes esta categoría de bronce, y firmó 9 tantos. Obviamente, futbolistas como Jaume Jardí, Rubén Díez o Hansson van a apoyar en esa faceta, pero el Zaragoza necesita, si quiere subir directo, una buena referencia de cara al gol. Y no se puede equivocar...

La situación actual

La gran apuesta para ese puesto es, desde hace semanas Jesús de Miguel, delantero del Tenerife y que desde los primeros contactos con el club isleño ya se sabía que su llegada iba a ser cuestión de paciencia, de esperar, probablemente a la recta final del mercado. O al menos hasta mediados de agosto. El Tenerife, que ya ha reforzado su ataque con el alemán de ascendencia armenia Grant Leon-Ranos aún busca otro delantro centro que acompañe a Enric Gallego ya que al esloveno Martin Pecar, otro de los refuerzos, se le considera más un mediapunta. Solo hasta que fiche a ese otro delantero dará salida a De Miguel, que sabe que no va a contar para Álvaro Cervera, por lo que si llega al Zaragoza será durante el mes de agosto.

¿Llegará? El futbolista está convencido, ve el Ibercaja Estadio como su mejor salida, pese a tener otras opciones en Primera RFEF, de equipos con muchas posibilidades económicas, y con el club isleño queriéndolo vender al mejor postor. Las condiciones para esa llegada no son sencillas, en todo caso, por el contexto del jugador y de su club, que va a pedir traspaso por el madrileño. Por eso, el Real Zaragoza maneja alternativas para el 9 y se pueden activar en cualquier momento. Por ahora, eso sí, la apuesta principal es De Miguel, pero no es la única que tiene en cartera Lalo.

Sin avances ni diálogo

Hace un año, el club isleño pagó al Castellón 75.000 euros por su fichaje y la misma cantidad por objetivos tras el ascenso, por lo que el coste total fue de 150.000 euros en un punta que anotó 11 goles y dio siete asistencias en el equipo isleño en la temporada que finalizó en mayo. El Tenerife, donde De Miguel tiene dos años de contrato, no va a regalar al punta y la cifra de 200.000 euros aparece como listón.

Gastón Valles, a un paso de la Cultural Leonesa El delantero uruguayo, de diferente perfil que De Miguel, rescindió este martes su contrato con el Tenerife, aunque no por la vía de la cláusula unilateral que tenían ambas partes, pero en todo caso ya sale del equipo chicharrero. El Zaragoza mostró interés en su día en el jugador, pero desde hace tiempo es una vía muerta para la dirección deportiva y Vallés, con ofertas en España, apunta a jugar en Primera RFEF con la Cultural Leonesa, con la que tiene el acuerdo muy avanzado tras conseguir la carta de libertad.

El Zaragoza le ha hecho llegar al club chicharrero su interés en el futbolista hace unas semanas, pero la negociación, más allá del intercambio de posturas iniciales, alejadas puesto que el club aragonés no contempla abonar esa cifra, no ha empezado. De hecho, ni ha habido avances ni diálogos en las últimas dos semanas.

44 goles en 128 citas

Los 11 goles anotados por De Miguel en un Tenerife que subió con mucha antelación a la categoría de plata y en el que la referencia fue Enric Gallego con sus 19 tantos, teniendo en cuenta que el conjunto isleño subió como primero, directo, haciendohasta 62, son una buena tarjeta de presentación, pero es que además el delantero ha mejorado esas cifras en otros dos cursos más en la categoría de bronce. En Primera RFEF, en 128 partidos, suma 44 dianas, un buen balance.

Fue determinante para lograr el ascenso a Segunda tras marcar 16 goles y repartir 6 asistencias en 38 partidos disputados en la 23-24 y, con Unionistas de Salamanca, anotó 12 tantos en 36 citas en la 21-22 en Primera RFEF, en el año de estreno de esta categoría en la que ahora su trayectoria puede seguir en el Zaragoza. Los números le respaldan, pero la dificulta en su llegada se mantiene y Lalo sabe que en el ariete de referencia no puede fallar.