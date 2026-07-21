Bobby Aitkenhead y el golpe en la mesa de A.GAIN en el Real Zaragoza

Que las ramas no impidan ver el bosque ni distorsionen la perspectiva sobre la verdadera realidad por la que atraviesa el Real Zaragoza. Este lunes, el equipo aragonés empieza los entrenamientos para preparar el comienzo de la temporada. En este punto es donde se atisba, con finales de agosto cada vez más cerca en el calendario, la extraordinaria anomalía histórica que va a vivir el club aragonés: jugará en Primera RFEF.

Que las ramas, que toda esa concentración de novedades de alcance de la semana pasada, no impidan ver el bosque. Desde ayer, a las órdenes de Ibai Gómez, el Real Zaragoza se ha adentrado en una selva llena de peligros, cuya única escapatoria es el ascenso. Lo hará con un club completamente renovado, desde arriba hasta abajo.

La propiedad de la SAD ha cambiado de dueños y desde hace unos días está en manos de un fondo de inversión llamado A.GAIN, detrás del cual están los siguientes nombres: Bobby Aitkenhead, su CEO; Richard Lee o Santos Nagore, ambos socios directores. Aitkenhead será el líder de este grupo y Nagore, una persona importante en el entramado estructural. A.GAIN ya ha nombrado un nuevo director general: el argentino Guido Baroli, que toma el relevo de Fernando López.

Este grupo de inversión se encontró parte de la remodelación de la SAD ya ejecutada por Jorge Mas, todavía presidente, y Juan Forcén, consejero zaragozano enlace con la sociedad aragonesa. Hay un espectacular nuevo estadio en construcción. A la vuelta de un año estará terminado y listo para disfrutarlo. Lalo Arantegui ya había sido elegido como director deportivo, la secretaría técnica formada, el entrenador seleccionado (Ibai Gómez) y el grueso de la plantilla, ya contratada.

Guido Baroli, nuevo director general del Real Zaragoza. / JAIME GALINDO

A.GAIN contará con el 60% del capital social, por el 40% de Mas y Forcén. Es decir tiene el bastón de mando de la SAD en sus manos. Aitkinhead y su equipo han de entender que no es oro todo lo que quiere relucir y comprender bien dónde están, cuál es la realidad a la que se enfrentan y elegir bien la dirección y los compañeros de viaje. El camino no puede ser el que llevó al Real Zaragoza hasta la Primera RFEF, ni los guías los que lo condujeron hasta este pozo sin igual.

El camino ha de ser el de la reconstrucción de una marca castigada como nunca en su historia. A.GAIN ha de imprimir su espíritu al día a día del club. En muchas cosas debería estar en las antípodas de lo que hicieron sus predecesores entre 2022 y 2026, quedarse con lo que vale, desechar lo desechable, crear un estilo, elegir bien el fondo y también las formas, tan descuidadas durante cuatro años.

Entender el contexto y la comunidad a la que representan. Alejarse de malos consejeros e ir tomando buenas decisiones para que el Real Zaragoza regrese al fútbol profesional y vuelva a ser lo que siempre fue. Y, por encima de todas las cosas, tener criterio propio. Y acierto.