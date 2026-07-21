Diego González se convierte en el duodécimo fichaje del Real Zaragoza

El Real Zaragoza ha hecho oficial esta mañana la incorporación del defensa central Diego González que firma libre tras acabar contrato con el Ceuta. El central, nombre adelantado por este diario este lunes, se convierte en un refuerzo de garantías para el equipo de Ibai Gómez. Diego ya se encuentra entrenando con el resto del equipo en las instalaciones de la carretera Valencia, en un día donde hay programada doble sesión.

Con esta nueva incorporación, los esfuerzos de la dirección deportiva liderada por Lalo Arantegui se centran en la búsqueda de un nuevo central que complemente una línea formada por Tachi, Hugo Barrachina y Hugo Carrillo, aunque uno de estos dos últimos no continuará.

El central le ha dado el sí al Real Zaragoza, pese a contar con la opción de renovar con el Ceuta y el interés de algún otro equipo de Segunda. Pese a ello, ha aceptado la oferta zaragocista por dos años y otro opcional y, aunque dejó de pertenecer al cuadro caballa el 30 de junio, no ha sido hasta ahora, 20 días después, cuando ya ha decidido destino, el momento de despedirse del equipo en el que estuvo la pasada temporada, cuajando un gran año, con 35 partidos de Liga jugados, 31 de ellos de inicio, y 2.860 minutos, su mejor año en la categoría de plata.

Su paso por Segunda División

Diego González, de 27 años, posee experiencia tanto en Segunda (81 partidos) como en Primera RFEF (56 de Liga regular más las promociones con el Andorra y el Eldense, 5 choques más) y viene de una muy buena temporada en el Ceuta, donde José Juan Romero lo conocía de las categorías inferiores del Betis y le dio mucho espacio, con 35 partidos, 31 de ellos de titular. Al conjunto caballa llegó desde el Huesca, donde estuvo en la temporada 24-25 con Antonio Hidalgo como técnico y sin contar con un rol principal, con 23 encuentros, 11 de ellos de titular.

Llegó a la capital oscense procedente del FC Andorra. Anteriormente, había militado en el Almazora y en la cantera del Real Betis, desde donde dio el salto al UE Costa Brava, conocido antiguamente como UE Llagostera. Posteriormente, firmó con el FC Andorra, equipo con el que logró el ascenso a Segunda División. En la temporada 2022-23, González jugó cedido en el CD Eldense, convirtiéndose en una de las piezas claves en su ascenso a LaLiga Hypermotion, consiguiendo su segundo ascenso consecutivo tras disputar un total de 41 partidos.

De vuelta en Andorra, el defensor se afianzó en el fútbol profesional y participó en 23 encuentros con el club del Principado en la categoría de plata antes de aterrizar en el Huesca y después llegar al Ceuta, donde no alcanzó un acuerdo para renovar. En el Real Zaragoza coincidirá con Rubén Díez, con el que jugó en la pasada temporada en el equipo ceutí.

Una despedida en sus redes sociales

Diego González se despidió del Ceuta de manera oficial este pasado lunes por la noche. "El pasado 30 de junio finalicé mi vinculación con la AD Ceuta y quiero aprovechar este espacio para despedirme de todos vosotros. Ha sido un año impecable en lo deportivo. Hemos hecho una temporada histórica dando un rendimiento muy por encima de lo que esperaban de un recién ascendido. Pero no ha sido casualidad. Un grupo humano maravilloso, trabajador y muy humilde que ha entendido la esencia del club y ha representado a toda una ciudad ilusionada por disfrutar del fútbol profesional. Muchas horas de viajes y esperas, pero han merecido la pena", empieza diciendo el defensa nacido en Villarreal, de 27 años.

"Gracias Edu Villegas, una de las personas más nobles que me he encontrado en mi carrera deportiva. Gracias Jose Juan por hacerme partícipe de esto y porque volvernos a juntar ha supuesto, para mí, volver a disfrutar del fútbol que me gusta. Muy agradecido a cada compañero y miembro del cuerpo técnico el respeto y la profesionalidad, espero que sintáis que ha sido mutuo. Y gracias también a todos los trabajadores del club las facilidades del día a día", añade.

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