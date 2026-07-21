Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio EjulveStartupHospital ZaragozaReal ZaragozaOla de calor
instagramlinkedin

Confirmados los horarios de los amistosos del Real Zaragoza

El equipo de Ibai Gómez jugará ocho partidos de preparación antes del debut liguero ante el Nástic en el fin de semana del 30 de agosto

Un grupo de jugadores, en el entrenamiento de este lunes en la Ciudad Deportiva.

Un grupo de jugadores, en el entrenamiento de este lunes en la Ciudad Deportiva. / JAIME GALINDO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

El Real Zaragoza ya conoce los horarios de los partidos amistosos de pretemporada que disputará en las próximas semanas. Empezando por el próximo miércoles 29 de julio frente al FC Utebo durante la concentración en Boltaña y terminando el 22 de agosto en Soria frente al CD Numancia, el conjunto blanquillo jugará ocho encuentros para preparar el inicio de la competición oficial, previsto para el último fin de semana de agosto con la visiuta al Nástic

Los horarios quedan de la siguiente manera:

Real Zaragoza - FC Utebo, 29 de julio a las 18:30h

UD Barbastro - Real Zaragoza, 1 de agosto a las 18:30h

Real Zaragoza - FC Andorra, 6 de agosto a las 18:30h

Real Zaragoza - Real Sociedad 'B', 8 de agosto a las 19:30h

UD Logroñés - Real Zaragoza, 14 de agosto a las 20:30h

Villarreal 'B' - Real Zaragoza, 15 de agosto a las 19:00h

Real Zaragoza - Bilbao Athletic, 21 de agosto a las 19:30h

Noticias relacionadas

CD Numancia - Real Zaragoza, 22 de agosto a las 20:30h

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es el restaurante de Ander Herrera en pleno centro de Zaragoza: cocina tradicional, diseño moderno y alma zaragocista
  2. El Real Zaragoza, vendido al grupo inversor A.GAIN, que tendrá el 60% de las acciones por el 40% de Mas y Forcén
  3. Diego González, cerrado por el Real Zaragoza: es el duodécimo fichaje del verano
  4. La paradoja del Real Zaragoza: el descenso deportivo con un capital social once veces superior en cuatro años
  5. El Real Zaragoza se pone firme con Saidu y Liso: pide 5 millones por su traspaso
  6. ¿Quién está detrás de A.GAIN? Los nuevos dueños del Real Zaragoza tienen participaciones en el Atlético de Madrid y en el Leeds
  7. La presentación de A.GAIN como máximo accionista del Real Zaragoza y de Ander Herrera, en directo
  8. El refuerzo para la delantera del Real Zaragoza. Cervera deja claro a De Miguel su condición de descarte, pero el Tenerife no tiene prisa en su salida

Confirmados los horarios de los amistosos del Real Zaragoza

Martín Aguirregabiria seguirá su carrera en Primera RFEF, pero no será rival del Real Zaragoza

Diego González completa su primer entrenamiento: "Veía al histórico Real Zaragoza, al Guaje Villa o a Diego Milito, fue fácil entendernos"

Diego González se convierte en el duodécimo fichaje del Real Zaragoza

Diego González se convierte en el duodécimo fichaje del Real Zaragoza

Hugo Carrillo o Hugo Barrachina, uno se queda en el Real Zaragoza: no llegarán tres centrales

Hugo Carrillo o Hugo Barrachina, uno se queda en el Real Zaragoza: no llegarán tres centrales

Bobby Aitkenhead y el golpe en la mesa de A.GAIN en el Real Zaragoza

Bobby Aitkenhead y el golpe en la mesa de A.GAIN en el Real Zaragoza

Diego González se despide del Ceuta antes de anunciarse su fichaje por el Real Zaragoza. "Os deseo todo lo mejor"

Diego González se despide del Ceuta antes de anunciarse su fichaje por el Real Zaragoza. "Os deseo todo lo mejor"

Real Z LLC rechazó la oferta del St. Gallen por Bazdar, que ya se ha retirado por completo

Real Z LLC rechazó la oferta del St. Gallen por Bazdar, que ya se ha retirado por completo
Tracking Pixel Contents