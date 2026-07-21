Confirmados los horarios de los amistosos del Real Zaragoza
El equipo de Ibai Gómez jugará ocho partidos de preparación antes del debut liguero ante el Nástic en el fin de semana del 30 de agosto
El Real Zaragoza ya conoce los horarios de los partidos amistosos de pretemporada que disputará en las próximas semanas. Empezando por el próximo miércoles 29 de julio frente al FC Utebo durante la concentración en Boltaña y terminando el 22 de agosto en Soria frente al CD Numancia, el conjunto blanquillo jugará ocho encuentros para preparar el inicio de la competición oficial, previsto para el último fin de semana de agosto con la visiuta al Nástic
Los horarios quedan de la siguiente manera:
Real Zaragoza - FC Utebo, 29 de julio a las 18:30h
UD Barbastro - Real Zaragoza, 1 de agosto a las 18:30h
Real Zaragoza - FC Andorra, 6 de agosto a las 18:30h
Real Zaragoza - Real Sociedad 'B', 8 de agosto a las 19:30h
UD Logroñés - Real Zaragoza, 14 de agosto a las 20:30h
Villarreal 'B' - Real Zaragoza, 15 de agosto a las 19:00h
Real Zaragoza - Bilbao Athletic, 21 de agosto a las 19:30h
CD Numancia - Real Zaragoza, 22 de agosto a las 20:30h
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