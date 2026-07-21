Confirmados los horarios de los amistosos del Real Zaragoza

El Real Zaragoza ya conoce los horarios de los partidos amistosos de pretemporada que disputará en las próximas semanas. Empezando por el próximo miércoles 29 de julio frente al FC Utebo durante la concentración en Boltaña y terminando el 22 de agosto en Soria frente al CD Numancia, el conjunto blanquillo jugará ocho encuentros para preparar el inicio de la competición oficial, previsto para el último fin de semana de agosto con la visiuta al Nástic

Los horarios quedan de la siguiente manera:

Real Zaragoza - FC Utebo, 29 de julio a las 18:30h

UD Barbastro - Real Zaragoza, 1 de agosto a las 18:30h

Real Zaragoza - FC Andorra, 6 de agosto a las 18:30h

Real Zaragoza - Real Sociedad 'B', 8 de agosto a las 19:30h

UD Logroñés - Real Zaragoza, 14 de agosto a las 20:30h

Villarreal 'B' - Real Zaragoza, 15 de agosto a las 19:00h

Real Zaragoza - Bilbao Athletic, 21 de agosto a las 19:30h

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