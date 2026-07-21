Diego González completa su primer entrenamiento en una sesión sin más novedades

Diego González, anunciado este martes como duodécimo fichaje del Real Zaragoza para este proyecto en Primera RFEF, completó su primera sesión como zaragocista, la segunda a las órdenes de Ibai Gómez tras iniciar el trabajo de pretemporada el lunes, y ya está a las órdenes del entrenador vasco. El entrenamiento, más corto que el del lunes al haber trabajo vespertino hoy, no ha traído más novedades, con el nuevo defensa central siendo el futbolista número 28 a las órdenes del entrenador. La presentación de Diego no tiene fecha, pero lo normal es que se haga junto a las de Peter Ademo, Hansson, Westerveld y Espiau en los próximos días.

En la sesión no han estado el mencionado Peter Ademo, que sigue en Nigeria solventando algunos trámites burocráticos, ni Samed Bazdar, al que se le espera el jueves de retorno tras tener un permiso de una semana más por haber acabado la temporada más tarde, ya que jugó el Mundial con Bosnia hasta el pasado 2 de julio. La salida del internacional bosnio es en todo caso obligada y se hará efectiva a lo largo del verano, pese a que el Zaragoza ya ha rechazado varias ofertas por él.

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De los 28 jugadores a las órdenes de Ibai, 21 contando al recién llegado Diego González son del primer equipo, mientras que del Aragón siguen el arquero Manolache y los jugadores de campo Diego Monzón, Tobajas, Agustín Kahl, Sánchez Rubio, Peregrina y Laken. Francho y Tachi, recién salidos de sus respectivas lesiones de rodilla, no han completado la sesión y seguirán estos días un programa de integración progresivo con el grupo, aunque están haciendo la mayor parte del trabajo.