Diego González se despide del Ceuta antes de anunciarse su fichaje por el Real Zaragoza. "Os deseo todo lo mejor"

Diego González ha decidido su futuro y, en una operación desvelada por este diario, ha dado el sí al Real Zaragoza, pese a contar con la opción de renovar en el Ceuta y el interés de algún otro equipo de Segunda. Pese a ello, ha aceptado la oferta zaragocista por dos años y otro opcional y, aunque dejó de pertenecer al cuadro caballa el 30 de junio, no ha sido hasta ahora, 20 días después, cuando ya ha decidido destino, el momento de despedirse del equipo en el que estuvo la pasada temporada, cuajando un gran año, con 35 partidos de Liga jugados, 31 de ellos de inicio, y 2.860 minutos, su mejor año en la categoría de plata.

"El pasado 30 de junio finalicé mi vinculación con la AD Ceuta y quiero aprovechar este espacio para despedirme de todos vosotros. Ha sido un año impecable en lo deportivo. Hemos hecho una temporada histórica dando un rendimiento muy por encima de lo que esperaban de un recién ascendido. Pero no ha sido casualidad. Un grupo humano maravilloso, trabajador y muy humilde que ha entendido la esencia del club y ha representado a toda una ciudad ilusionada por disfrutar del fútbol profesional. Muchas horas de viajes y esperas, pero han merecido la pena", empieza diciendo el defensa nacido en Villarreal, de 27 años.

"Gracias Edu Villegas, una de las personas más nobles que me he encontrado en mi carrera deportiva. Gracias Jose Juan por hacerme partícipe de esto y porque volvernos a juntar ha supuesto, para mí, volver a disfrutar del fútbol que me gusta. Muy agradecido a cada compañero y miembro del cuerpo técnico el respeto y la profesionalidad, espero que sintáis que ha sido mutuo. Y gracias también a todos los trabajadores del club las facilidades del día a día", añade. Villegas es el director deportivo del Ceuta, responsable de su fichaje hace un año y en el que tuvo mucho que ver la presencia de José Juan Romero en el banquillo caballa, ya que había dirigido a Diego en el Betis Deportivo.

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"Por último, gracias a todos los caballas el cariño que siempre he sentido por las calles de Ceuta y en nuestro querido Murube. Os deseo todo lo mejor y desde la distancia siempre tendréis un seguidor más", cierra el que será nuevo jugador zaragocista en las próximas horas puesto que el acuerdo para su fichaje es total se firmará esta mañana de martes.