Hugo Carrillo o Hugo Barrachina, uno se queda en el Real Zaragoza: no llegarán tres centrales

Con Diego González ya cerrado, pendiente solo del anuncio, para apuntalar el costado izquierdo del eje de la zaga con un jugador que es central y que también puede actuar de lateral zurdo, la dirección deportiva del Real Zaragoza que encabeza Lalo Arantegui apunta a otro jugador para esa posición, para la que hay una alternativa trabajada y de momento parada, pero en ningún caso se fichará a un tercer central en el momento en que se decida sobre la salida de Hugo Carrillo y Hugo Barrachina.

En principio, estaba previsto ese plan de un tercer miembro para el eje si ninguno de los dos convencía a Ibai, pero esa idea se ha modificado. Así, lo normal es que uno de ellos se quede y el entrenador vasco aún tardará en tomar esa decisión, hasta comienzos de agosto, como mínimo hasta el regreso de Boltaña, aunque apunta a ser un poco más tarde.

Barrachina y Hugo Carrillo tienen tres semanas para convencer a Ibai Gómez en esta pretemporada recién iniciada.. El defensa andaluz, de 24 años cumplidos en mayo, llegó al Real Zaragoza en enero de 2025 como una apuesta de Juan Carlos Cordero y pagando una pequeña cantidad por su cláusula, unos 20.000 euros, al Xerez DFC.Tiene un año más de contrato y regresa de una cesión muy provechosa al Real Unión, donde logró el ascenso a Primera RFEF. En el Grupo 2 de Segunda RFEF disputó 27 partidos todos ellos de inicio.

Carrillo es un defensa muy contundente que es del agrado de la dirección deportiva y que puede jugar de central y hasta ocasionalmente lo puede hacer de lateral derecho. Es agresivo en la marca y cuando llegó al Zaragoza estuvo cerca de debutar en partido oficial de la mano de Miguel Ángel Ramírez (sí disputó algún amistoso con Gabi el verano pasado), pero se consolidó en el filial con Larraz antes de esa cesión al Real Unión. En su contra tiene no ocupar ficha sub-23, aunque ahora mismo el Zaragoza cuenta con muchos jugadores que pueden ocuparlas, ya que hay que recordar que la Federación obliga a que no haya más de 18 fichas de mayores de esa edad en la plantilla. En el caso de Carrillo, si tiene que salir, se plantearía una rescisión del año que le resta.

Dos filiales

Hugo Barrachina, por su parte, tiene contrato hasta 2029, después de que el club ejecutara en mayo la opción para prorrogar por tres años su contrato y ya por entonces se planteaba la posibilidad de una cesión. Su nombre está sobre la mesa de clubs como el Barcelona o el Deportivo para sus filiales, para el Barça Atlétic y para el Fabril. El segundo equipo azulgrana está en Segunda RFEF, pero el deportivista juega en Primera RFEF. En caso de cesión, el Zaragoza prefiere que el central milite en la mayor categoría posible, pero queda dicho que esa decisión no se tomará antes de la primera semana de agosto.

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Internacional sub-18, Barrachina, que el 30 de agosto cumplirá 20 años, es un central zurdo con buena visión de juego, presencia física y calidad técnica que llegó a la Ciudad Deportiva en categoría alevín y que ha ido dando pasos hasta alcanzar el primer equipo, con el que ha debutado la pasada temporada y participado hasta en tres partidos, dos de LaLiga Hypermotion, ante el Burgos y el Albacete, en ambos saliendo desde el banquillo y con Sellés de entrenador, y uno más de Copa del Rey, frente al Mutilvera, donde fue titular. Además, la 24-25 realizó muchos entrenamientos con el primer equipo. Con las características tan diferentes de ambos, la decisión está en Ibai, pero parece claro que uno al menos se quedará y que en ningún caso llegará un tercer central para la zaga zaragocista.