Martín Aguirregabiria seguirá su carrera en Primera RFEF, pero no será rival del Real Zaragoza

Otro de los jugadores que salieron del Real Zaragoza tras el descenso ha encontrado ya destino. Martín Aguirregabiria, que firmó por un año en el final del mercado de verano pasado, a unas horas del cierre, y que dejó unos buenos números en su paso por el club aragonés jugará en el Mirandés, otro de los equipos que han bajado a Primera RFEF, pero que está encuadrado en el Grupo 1 y no en el 2 como está el equipo zaragocista, por lo que sería como mucho hipotético rival en unos playoffs de los blanquillos.

El lateral derecho firma por tres años en el cuadro jabato y ha desechado ofertas del extranjero, ya que su prioridad, como cuando vino al Zaragoza es jugar en España. En el conjunto zaragocista estuvo inédito para Gabi, pero cuando llegó Sellés se hizo indiscutible y también lo fue con David Navarro. Una lesión en diciembre con Sellés y ante el Cádiz frenó su mejor momento de zaragocista, pero acabó jugando 25 partidos, 22 de titular en Liga, con un gol (Huesca) y una asistencia, addemás de dos duelos en Copa, recuperando por momentos su mejor versión del Alavés, donde se dio a conocer.

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Aguirregabiria irrumpió en la 17-18 en Primera División de la mano del Deportivo Alavés, su equipo de formación. Con el conjunto albiazul disputó 138 partidos en cinco temporadas y en ellos marcó dos goles y repartió ocho asistencias. Su buen rendimiento en Mendizorrotza le llevó a ser titular con la selección española en el Europeo Sub-21 del año 2019, que acabó con la conquista del título. En 2022 firmó por el FC Famalicão portugués, en el que participó en casi medio centenar de partidos en dos temporadas y repartió tres asistencias. El FC Cartagena lo incorporó en 2024 y se marchó tras el descenso para llegar al Zaragoza, con el que también ha bajado a Primera RFEF