Cucurella fue la alternativa en el Eibar en 2018 a Lasure, que ahora llega al Utebo

Acaba de proclamarse Marc Cucurella campeón del mundo con España, tras conseguir hace dos años el título de la Eurocopa, en ambos torneos siendo fijo de lateral zurdo y consolidándose como uno de los mejores en su puesto a nivel mundial, aún reciente su fichaje por el Real Madrid por 55 millones fijos más objetivos desde el Chelsea. Este miércoles, Dani Lasure, con 32 años, ha sido anunciado como nuevo futbolista del Utebo para jugar en Segunda RFEF. En el verano de 2018, tras un gran año de irrupción del lateral zaragozano en el primer equipo y con Natxo González como técnico del Real Zaragoza, el Eibar tenía como primera opción a Lasu y como alternativa a Cucurella.

El cuadro armero, que estaba en Primera, ofreció 1,7 millones más 0,5 en variables al Zaragoza por Lasure, con un contrato por 5 años para el defensa zaragozano, que iba a debutar en en la máxima categoría en ese equipo. Una oportunidad de oro con Mendilibar, un salto a la élite, pero el tren pasó. La entidad zaragocista rechazó la oferta y, en el último día del mercado de verano, el Eibar se lanzó a por Cucurella, con un acuerdo de cesión con opción de compra con el Barcelona B, para que Marc lanzara su carrera en Ipurua.

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Lasure, profesional intachable y aún mejor persona, se quedó en el Zaragoza y el brillo de aquel deslumbrante primer año con Natxo González se fue perdiendo para que un tumor testicular en su cesión al Tenerife le pusiera toda una prueba de vida y profesional al defensa, que se recuperó y siguió jugando, ya muy poco, en el equipo zaragocista, hasta enero de 2023, cuando rescindió como muestra de zaragocismo, ya que el club necesitaba su ficha para poder reforzarse. Se fue al Eibar, (paradojas de la vida) en febrero de 2023, después al Amorebieta, con una buena temporada en este equipo azulón, con 29 partidos, 25 de titular, en Segunda, un paso por el Cluj Rumano en la 24-25 y para llegar hace un año al Arenteiro, con el que no eludió el descenso en Primera RFEF.