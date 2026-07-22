En directo | Sigue la presentación de Hansson, Westerverld, Edu Espiau y Diego González con el Real Zaragoza y las palabras de Lalo Arantegui

Miércoles de presentaciones en el Real Zaragoza. El Ibercaja Estadio acoge la rueda de prensa de Sem Westerveld, Emil Hansson, Edu Espiau y Diego González (ya solo quedarán Ademo y los fichajes que lleguen) y tras el acto tomará la palabra Lalo Arantegui, que no habló en la última comparecencia ya que cedió el protagonismo a A.GAIN y Ander Herrera tras el cambio de propiedad. Sigue la presentación en vídeo en directo.