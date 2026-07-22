En directo | Sigue la presentación de Hansson, Westerverld, Edu Espiau y Diego González con el Real Zaragoza y las palabras de Lalo Arantegui
El club blanquillo cierra la ronda de presentaciones, a falta de Peter Ademo, y el director deportivo volverá a tomar la palabra
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Zaragoza
Miércoles de presentaciones en el Real Zaragoza. El Ibercaja Estadio acoge la rueda de prensa de Sem Westerveld, Emil Hansson, Edu Espiau y Diego González (ya solo quedarán Ademo y los fichajes que lleguen) y tras el acto tomará la palabra Lalo Arantegui, que no habló en la última comparecencia ya que cedió el protagonismo a A.GAIN y Ander Herrera tras el cambio de propiedad. Sigue la presentación en vídeo en directo.
- Así es el restaurante de Ander Herrera en pleno centro de Zaragoza: cocina tradicional, diseño moderno y alma zaragocista
- Diego González, cerrado por el Real Zaragoza: es el duodécimo fichaje del verano
- La paradoja del Real Zaragoza: el descenso deportivo con un capital social once veces superior en cuatro años
- El Real Zaragoza se pone firme con Saidu y Liso: pide 5 millones por su traspaso
- La presentación de A.GAIN como máximo accionista del Real Zaragoza y de Ander Herrera, en directo
- El refuerzo para la delantera del Real Zaragoza. Cervera deja claro a De Miguel su condición de descarte, pero el Tenerife no tiene prisa en su salida
- Los primeros planes de A.GAIN en el Real Zaragoza y la nueva posición de Lalo Arantegui
- La campaña de abonados del Real Zaragoza se adapta al nuevo escenario: El precio de los abonos baja un 18% de media