El doble análisis experto de Diego González, nuevo jugador del Real Zaragoza: "Va sobrado para Primera RFEF"

El currículum de Diego González, con dos ascensos de Primera RFEF, con el Andorra en la 21-22 y el Eldense en la temporada siguiente, y con 81 partidos de plata, en Segunda, y un último curso en el Ceuta a gran nivel, con 35 choques y siendo indiscutible para José Juan Romero, ya señalan a un futbolista que está por encima de la categoría en la que va a militar el Real Zaragoza, la de bronce, pero lo ratifican los que conocen muy bien al central nacido en Villarreal. “Para Primera RFEF va sobrado, al menos en teoría, aunque ya sabemos que a veces bajar de categoría y caer más al barro complica más las cosas”, dice Nayim, asesor en el equipo ceutí, mientras que Fernando Estévez, el que fue su entrenador en el Eldense, aún es más contundente.

“El Zaragoza acierta de pleno, va a depender del modelo, si es propositivo el de Ibai (sin duda lo es), es uno de los mejores centrales que ha podido elegir el Zaragoza para esa apuesta porque combina la capacidad con el pase con la agresividad del puesto”, asegura el entrenador granadino, que logró subir con el equipo de Elda en ese curso en el playoff y que se muestra sorprendido por el devenir de la carrera de Diego al aceptar la oferta zaragocista: “Es que me sorprende que dé ese paso atrás, tiene que estar muy convencido y le han tenido que mostrar mucha confianza en él. Diego es inteligente y creo que ha interpretado que ese paso atrás significa a futuro uno adelante”.

Estévez: “Es que me sorprende que dé ese paso atrás, tiene que estar muy convencido y le han tenido que mostrar mucha confianza en él. Diego es inteligente y creo que ha interpretado que ese paso atrás significa a futuro uno adelante”

Efectivamente, el nuevo defensa zaragocista tenía la opción de prorrogar su contrato en el Ceuta, al que llegó el año pasado, y contaba con posibilidades en la categoría de plata y hasta en Grecia, en el Kalamata, recién ascendido a la Superliga helena, pero ha dado el paso de venir al conjunto zaragocista: “Diego entiende muy bien el juego, es inteligente y se adapta bien a las premisas del entrenador. Tiene buen pie, con capacidad para filtrar pases y romper líneas, lo que es complicado de encontrar en centrales”, lo define Estévez, que lo dirigió durante una temporada completa y, por tanto, lo conoce bien.

Estévez: "Al no ser excesivamente grande, la virtud del juego aéreo no la tiene, pero la capacidad táctica y sobre todo para anticipar y leer el juego le hacen compensar eso y que haya podido jugar muchos minutos en Segunda de central. En lo personal es un 10, él nunca va a fallar, ni en lo colectivo ni a sus principios"

“Es verdad que, al no ser excesivamente grande (1,80 metros) la virtud del juego aéreo no la tiene. No es de gran envergadura, pero la capacidad táctica y sobre todo para anticipar y leer el juego le hacen compensar eso y que haya podido jugar muchos minutos en Segunda de central”, añade, destacando su polivalencia, porque “se adapta bien al lateral. Con nosotros cuando subimos jugó mucho más de central, pero tuvimos que ponerlo en el costado porque se nos lesionó el titular (Álex Martínez) y tuvo que jugar mucho ahí”. Y recuerda un pasaje en la última jornada de esa 22-23: “Marcó un gol en Murcia que casi nos da el ascenso directo siendo lateral, incorporándose desde atrás, con un golpeo de exterior”.

Diego González, ahora de 27 años, fue en el Eldense “una petición expresa mía, necesitábamos un central con esa capacidad para circular y romper líneas y con su lectura táctica”, sentencia el preparador granadino, ahora sin equipo, alabando también las características personales. “En lo personal es un 10, él nunca va a fallar, ni en lo colectivo ni a sus principios”.

Nayim: "En la estrategia va bien, tanto ofensiva como defensiva, tiene una salida de balón bastante aseada, quizá le falte un poco de velocidad a la espalda, pero lo suple con la experiencia. Y es muy competitivo y agresivo en el juego”

Nayim, como coordinador de la cantera y en las labores de formación de jugadores y mano derecha del presidente del Ceuta, Luhay Hamido, es un observador privilegiado de Diego González, contando además que Yiyi sabe lo que significa jugar en el Zaragoza. “Aquí arrancó sin participar mucho, pero en cuanto lo empezó a hacer se consolidó rápido, dio un buen rendimiento. En la estrategia va bien, tanto ofensiva como defensiva, tiene una salida de balón bastante aseada, quizá le falte un poco de velocidad a la espalda, pero lo suple con la experiencia. Y es muy competitivo y agresivo en el juego”.

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La presión de la camiseta

El excentrocampista y autor del gol más importante en la historia del Zaragoza, el que supuso la Recopa en 1995, no tiene dudas en la personalidad de Diego: “Aquí no le pudo la presión, aunque todos sabemos lo que implican esta camiseta y su escudo. No creo que note el peso de eso en Primera RFEF, la verdad. Otra cosa ya sería Segunda si se sube, pero en esta categoría no le va a afectar” , cierra.