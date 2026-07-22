Juan Sebastián: “Vengo de un año muy complicado en el Zaragoza y en Andorra se respira algo diferente”

Juan Sebastián fue el primer fichaje de este verano del FC Andorra tras salir del Real Zaragoza el pasado 5 de julio con un acuerdo de traspaso a coste cero a cobrar solo por objetivos, firmando allí por dos temporadas y una opcional, y el canterano fue presentado oficialmente este miércoles, tras ya casi tres semanas como nuevo jugador del cuadro tricolor, que logró seguir en Segunda, lo que el zaragocista no firmó. “Vengo de un año muy complicado en Zaragoza y desde que llegué a Andorra se respira algo diferente. Me ha quedado claro que el entorno y lo que rodea al futbolista es ideal para el desarrollo del jugador. Me va a venir bien para asentarme, consolidarme y demostrar lo que soy”, aseguró el canterano zaragocista.

Juan Sebastián se marchó del Zaragoza tras mucho tiempo en el club, aunque un año, en la temporada 24-25, estuvo cedido en el Alcorcón, y después de ingresar en infantiles en la entidad, allá por 2013. “Estuve en el Zaragoza trece años, con uno de ellos cedido en el Alcorcón, es que es toda mi vida en ese club. Vengo con ilusión y felicidad a este proyecto. El Andorra es un ejemplo de proyecto que lleva haciendo las cosas bien muchos años y con esas características que tienen, que me encajan como jugador, considero que es el sitio ideal para mí”, aseveró el lateral derecho, que contactó con el actual jugador del Elche Marc Aguado, que estuvo cedido tres temporadas en el Andorra. “He hablado con Marc, ya que junto con Adriá Vilanova fue la primera persona con la que contacté y cuando sabía que iba a venir. Han estado aquí encantados y me han puesto las cosas fáciles para llegar”.

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“Considero que es un año muy importante para mí, vengo con toda la ilusión del mundo”, añadió el defensa zaragozano, que con la camiseta del primer equipo blanquillo disputó 28 partidos oficiales entre la 23-24, cuando debutó, y la pasada campaña, la 25-26, cuando tuvo sitio en el primer equipo, con 24 citas en Liga y otras dos más en Copa, con un único gol en ese torneo a la Mutilvera. “Diría que el juego del Andorra es muy diferente y este equipo con sus características, con un grupo joven y con mucha energía, es un proyecto diferencial en la categoría. La clave es que seamos nosotros mismos, que seamos competitivos y tengamos personalidad”, cerró sobre el año que le espera en el cuadro del Principado y en la categoría de plata, teniendo en cuenta que el Zaragoza estará en la de bronce.