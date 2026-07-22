Lalo Arantegui afirma que no hay acuerdo todavía para renovar a Francho y espera la salida de Bazdar la semana que viene

El Real Zaragoza espera cerrar la salida de Samed Bazdar en los próximos días, la próxima semana en concreto, admite que la de Adrián Liso va mucho más lenta, mientras que no ha logrado sellar un acuerdo de renovación con Francho Serrano que garantice la continuidad del capitán, con un salario muy lejos de lo que puede abonar el club en Primera RFEF. Esas fueron las ideas más claras que expuso Lalo Arantegui, director deportivo de la entidad, en una comparecencia para presentar a Sem Westerveld, Edu Espiau, Diego González y Emil Hansson en la que aseguró que se lanzará al mercado a por otro delantero "cuando se produzca la salida de Bazdar" y que el eje de la zaga depende del nivel que den en esta pretemporada Hugo Carrillo y Hgo Barrachina.

Con todo, es seguro que un central más llegará. Mientras, explicó que, con la nueva propiedad, con A.GAIN, "mi día a día ha cambiado a mejor porque en los últimos meses no he tenido la presencia de alguien que me apoye en el proyecto deportivo". En la presentación, de hecho, estuvo acompañado por Guido Baroli, nuevo director general y en el Ibercaja Estadio también estaba Santos Nagore, uno de los ejecutivos principales de la nueva propiedad.

"Estamos trabajado en encontrar lo mejor para él y el Real Zaragoza. Samed ha disputado el Mundial y ha tenido unos días más de vacaciones para desconectar. Si todo va bien tendremos novedades con su futuro muy pronto y la semana que viene tomaremos una decisión sobre él"

El Real Zaragoza ha rechazado ofertas por Bazdar, que este jueves vuelve a entrenarse con el primer equpo tras alargar sus vacaciones por el Mundial, donde jugó hasta el 2 de julio, del St. Gallen, la mejor de todas, con hasta dos millones sustanciados en una cesión pagada y de fácil consecución en la cifra de compra, el AIK de Estocolmo y el Sturm Graz. Con todo, los días del bosnio en el Zaragoza están contados.

Liso, más lento

"Estamos trabajado en encontrar lo mejor para él y el Real Zaragoza. Ha disputado el Mundial y ha tenido unos días más de vacaciones para desconectar. Si todo va bien tendremos novedades con el futuro de Samed muy pronto y la semana que viene tomaremos una decisión sobre él", dijo el director deportivo, mucho más prudente con Liso, que también tiene que salir este verano, pero de las ofertas que hay por el extremo, la gran mayoría, por no decir todas, son de cesión, y no convencen: "Sobre Liso queda mes y medio de mercado. En Primera RFEF es casi imposible que pueda jugar, pero queda mucho por decidir", dijo Lalo. Así, todo apunta a que su salida será bien entrado agosto.

"Con Francho estamos intentando cerrar un acuerdo. De momento no lo hemos cerrado, seguiremos trabajando, quedan días. ¿Lateral? Siempre ha sido un hombre de club, ha jugado ahí y con buen rendimiento. Está informado, consensuado y aprobado por el jugador"

Tampoco hay novedades con Francho, con el que no se ha podido cerrar un acuerdo de renovación. El Zaragoza le ofrece un recorte importante de su salario, que puede recuperar con los bonus en caso de subir y un año más de contrato, hasta 2031, pero no hay pacto con el capitán, que desea quedarse. "Estamos intentando cerrar un acuerdo. De momento no lo hemos cerrado, seguiremos trabajando, quedan días. No ha habido ningún cambio con respecto a lo que dije la última vez", indicó el director deportivo, que mantiene la tesis de que Francho, si se queda, lo va a hacer con la posición prioritaria de lateral diestro: "Hubo una conversación técnico-táctica con Ibai y el futbolista lo ha entendido. Siempre ha sido un hombre de club, ha jugado ahí y con buen rendimiento, aunque no descartemos que pueda jugar en otros sitios. Dentro de ese organigrama de dos por puesto para dar cabida a la cantera está informado, consensuado y aprobado por el jugador".

Opciones arriba

El Zaragoza centra sus esfuerzos en la llegada de un delantero diferencial en la aportación goleadora, que suponga una clara referencia ofensiva y con Jesús de Miguel como gran apuesta, aunque no es la única, y el Tenerife exige traspaso, lo que dificulta la operación, por lo que la opción arriba puede cambiar: "Tenemos varias opciones muy claras y uno de ellos será el próximo delantero. Entraremos en el mercado de lleno cuando se produzca la salida de Samed", dijo Lalo, que admitió que los movimientos que faltan en un Zaragoza que suma 12 fichajes, un ariete, un central y quizá, pero secundario, un extremo, dependen de las salidas: "Estamos ahora bien armados para la pretemporada y los siguientes pasos estarán supeditados a las salidas y ya se incorporarán jugadores en esas posiciones".

"¿Central? Los partidos de pretemporada están para comprobar el nivel. Ojala no tengamos que incorporar a nadie en esa posición, los partidos estarán para eso. Vamos a ver qué deparan"

En el eje de la zaga renovó Tachi, ha llegado Diego González y lo normal es que se fiche a otro central para, que entre Barrachina y Carrillo, se jueguen un puesto, el de cuarto zaguero, algo que no se decidirá hasta la primera semana de agosto: "Los partidos de pretemporada están para comprobar el nivel. Ojala no tengamos que incorporar a nadie en esa posición, los partidos estarán para eso. Vamos a ver qué deparan", espetó el ejecutivo, que confirmó que el nigeriano Peter Ademo, el único de los 12 fichajes que no ha llegado al estar solucionando trámites burocráticos en su país lo hará este jueves a Madrid para que el viernes ya comience a entrenarse.

"He visto una energía muy positiva en la nueva propiedad, alta e intensa, ya que van a poner su grano de arena. Vienen con ideas frescas y es un proyecto muy especial para ellos porque tiene una participación mayoritaria. Para el club va a ser todo una fuerza muy positiva"

Se mostró satisfecho el ejecutivo de la llegada de la nueva propiedad, de A.GAIN, la semana pasada, porque va a suponer una mayor cercanía que la anterior en el trabajo en Zaragoza, una mayor proximidad, lo que redunda en su beneficio. "Mi día a día cambia a mejor porque en los últimos meses no he tenido la presencia de alguien que me apoye en el proyecto deportivo. He visto una energia muy positiva, alta e intensa, ya que van a poner su grano de arena. Vienen con ideas frescas y es un proyecto muy especial para ellos porque tiene una participación mayoritaria. Para el club va a ser todo una fuerza muy positiva", dijo Lalo, que no esconde que el proyecto deportivo, con entre 5 y 6 millones en la plantilla, se mantiene y que va a ser de los importantes en Primera RFEF. Si no el que más.

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"Las ventas sirven para tapar demasiados agujeros del pasado y los ingresos son mas bajos y tanto esta (A.GAIN) como la anterior propiedad (Real Z LLC) están trabajando para ser de los presupuestos mas importantes de la categoría. Creo que seremos el que más"

"No había exigencia de que los jugadores tuvieran que venir a coste cero. En la virtud de nuestra forma de trabajar esta la anticipación en el mercado. No hay ninguna premisa de la propiedad. Las ventas sirven para tapar demasiados agujeros del pasado y los ingresos son mas bajos y tanto esta (A.GAIN) como la anterior propiedad (Real Z LLC) están trabajando para ser de los presupuestos mas importantes de la categoría. Creo que seremos el que más", dijo el director deportivo, satisfecho con el trabajo realizado hasta ahora, con esos 12 fichajes, aunque cauto: "Ahora tengo la confianza muy alta, pero no hemos jugado partidos aún. Es un equipo casi nuevo y con un cuerpo técnico con mucha energía en cada entrenamiento".