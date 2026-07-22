Rotación del Deportivo Aragón con Ibai Gómez y doble sesión en dos grupos
Berrar, Sergio Ratón, Iker Vadillo, David García y Lalo Arantegui han estado del filial junto a Manolache y Monzón en una división en dos grupos de 14 jugadores
El Real Zaragoza ha dispuesto este miércoles una doble sesión de entrenamiento en dos grupos en la que por la mañana Ibai Gómez ha dirigido a 14 futbolistas, mismo número que por la tarde, con cambio en las incorporaciones del Aragón con respecto a las dos primeras jornadas de pretemporada. Diego Monzón y Marcos Manolache, este como tercer portero, son fijos para Ibai, pero esta vez los integrantes del B que les han acompañado han sido el meta Berrar, Sergio Ratón, Iker Vadillo, David García y Lalo Arantegui
Así, los integrantes del grupo matutino en la Ciudad Deportiva han sido: los metas Sem Westerveld y Marcos Manolache y los jugadores del campo Jokin Gabilondo, Jaume Jardí, Tachi, Diego González, Sergio Escudero, Pau Sans, Rubén Díez, Lucas Terrer, Adrián Liso, Sergio Ratón, Iker Vadillo y David García.
Por la tarde estuvieron en la Ciudad Deportiva los arqueros Anartz Peña y Sergio Berrar y los futbolistas Francho, Marcos Cuenca, Hugo Carrillo, Hugo Barrachina, Raúl, Emil Hansson, Ander Herrera, Saidu, Hugo Pinilla, Edu Espiau, Diego Monzón y Lalo Arantegui.
Ibai volverá a repetir esta iniciativa en agosto, los días que haya dos amistosos consecutivos, lo que sucederá el 14 y el 15 de agosto, ante UD Logroñés y Villarreal B y el 21 y el 22 de agosto frente a Bilbao Athletic y Numancia. Este jueves habrá una nueva doble sesión antes del partidillo de entrenamiento que el primer equipo disputará frente al Deportivo Aragón el viernes por la mañana para guardar descanso el sábado y viajar al stage de Boltaña el domingo 26 y hasta el 1 de agosto.
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