Álvaro Cervera, entrenador del Tenerife, desvela que Jesús de Miguel está lesionado del pubis

Jesús de Miguel, objetivo del Real Zaragoza para cerrar la delantera una vez salga Samed Bazdar, cuya marcha es cuestión de horas o de pocos días, está lesionado en el pubis, tal y como desveló su entrenador en el Tenerife, Álvaro Cervera, tras el amistoso que disputó este miércoles frente al Getafe.

"Jesús está lesionado. Arrastra un problema de pubis que sufrió durante toda la segunda vuelta de la temporada pasada y por eso su nivel no fue el de la primera vuelta. Estuvo aguantando y ahora está haciendo recuperación sin entrenar con el grupo", aseguró el técnico del conjunto chicharrero en rueda de prensa.

De momento, como dijo Cervera, no solo no ha podido jugar ninguno de los dos amistosos que ha disputado el Tenerife, sino que tampoco se ha ejercitado con normalidad en esta pretemporada para tratar de recuperarse.

Además, también reconoció que llegará un delantero que acompañe a Enric Gallego y Pecar, "uno que nos eche una mano y tenga un poco de todo", demandó sin especificar el perfil. Una vez se fiche se activará la marcha de De Miguel, ya que el Tenerife mantiene la idea de darle salida en este mercado veraniego pese a su buen rendimiento la pasada temporada.

De todos modos, espera recuperar y sacar una plusvalía por un jugador que, pese a sus problemas físicos actuales, ha demostrado su eficiencia y eficacia en Primera RFEF, tanto en el Castellón como en el propio Tenerife. El club insular pagó 75.000 euros por su pase y otros 75.000 por el ascenso, 150.000 euros en total, y demanda 200.000 al Real Zaragoza y a sus numerosos pretendientes, aunque su lesión de pubis, mientras le mantenga alejado del césped, es un hándicap para el Tenerife.

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De Miguel es una de las opciones principales que maneja el Real Zaragoza para su delantera pero no la única, ya que aunque era un objetivo muy claro, el club aragonés se ha topado con las exigencias económicas del Tenerife y a ello hay que sumar sus problemas de pubis. "Tenemos varias opciones muy claras y una de ellas será el próximo delantero. Entraremos en el mercado de lleno cuando se produzca la salida de Samed", afirmó este miércoles Lalo Arantegui en rueda de prensa.