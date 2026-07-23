El exjugador del Real Zaragoza Ayala pide perdón a Dani Olmo tras lo sucedido en la final del Mundial: "Estoy arrepentido"

El argentino Roberto Fabián Ayala, exjugador y componente del cuerpo técnico de la selección argentina de Lionel Scaloni, se mostró arrepentido de su comportamiento tras la final del Mundial y aseguró que, si ve a Dani Olmo, le pedirá disculpas “en persona” por el empujón que le dio.

“Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está”, dijo este miércoles en una entrevista en Esports Migdia en Valencia Capital Radio.

En ese sentido, el exfutbolista del Real Zaragoza no quiso entrar en qué pasó dentro del campo y el motivo por el que dio un empujón a Dani Olmo por el que ha sido señalado: “Para mí hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí”.

“Fue una reacción a un dicho, pero, ya está, si lo veo obviamente que le pediré las disculpas en persona”, agregó el exfutbolista de equipos como el Milan o Valencia, de 53 años. Además, Ayala defendió que su intención era ir a poner calma: “Es una pena y hay que asumir los hechos y las cosas que ha hecho uno dentro del campo. Cuando termina el partido lo que veo es que hay una gresca en la mitad de cancha y tiramos a ir a buscar a nuestros jugadores y que termine de esa manera porque no somos eso”.

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“Me hago cargo de lo que he hecho. Mi intención fue ir y separar, esa fue mi intención; pero a veces te encontrás con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil, pero no es excusa, y por el lugar que ocupo mi comportamiento tiene que ser otro, reciba lo que reciba. Eric García también estaba ahí y simplemente se lo dije a Eric, que entré a separar y a felicitar nada más”, explicó. Ayala reconoció que España “fue mejor” y “ganó un Mundial jugando un futbol muy bonito y que le gusta a mucha gente”.