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El exjugador del Real Zaragoza Ayala pide perdón a Dani Olmo tras lo sucedido en la final del Mundial: "Estoy arrepentido"

El ayudante de Scaloni propinó un golpe en la cara al atacante español tras el final del encuentro

El jugador de la selección española Dani Olmo durante la celebración .

El jugador de la selección española Dani Olmo durante la celebración . / SERGIO PEREZ / EFE

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Luis Alloza

El argentino Roberto Fabián Ayala, exjugador y componente del cuerpo técnico de la selección argentina de Lionel Scaloni, se mostró arrepentido de su comportamiento tras la final del Mundial y aseguró que, si ve a Dani Olmo, le pedirá disculpas “en persona” por el empujón que le dio.

“Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está”, dijo este miércoles en una entrevista en Esports Migdia en Valencia Capital Radio.

En ese sentido, el exfutbolista del Real Zaragoza no quiso entrar en qué pasó dentro del campo y el motivo por el que dio un empujón a Dani Olmo por el que ha sido señalado: “Para mí hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí”.

“Fue una reacción a un dicho, pero, ya está, si lo veo obviamente que le pediré las disculpas en persona”, agregó el exfutbolista de equipos como el Milan o Valencia, de 53 años. Además, Ayala defendió que su intención era ir a poner calma: “Es una pena y hay que asumir los hechos y las cosas que ha hecho uno dentro del campo. Cuando termina el partido lo que veo es que hay una gresca en la mitad de cancha y tiramos a ir a buscar a nuestros jugadores y que termine de esa manera porque no somos eso”.

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“Me hago cargo de lo que he hecho. Mi intención fue ir y separar, esa fue mi intención; pero a veces te encontrás con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil, pero no es excusa, y por el lugar que ocupo mi comportamiento tiene que ser otro, reciba lo que reciba. Eric García también estaba ahí y simplemente se lo dije a Eric, que entré a separar y a felicitar nada más”, explicó. Ayala reconoció que España “fue mejor” y “ganó un Mundial jugando un futbol muy bonito y que le gusta a mucha gente”.

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