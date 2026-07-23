De Miguel sigue siendo el objetivo número uno del Real Zaragoza pese a sus problemas de pubis

El Real Zaragoza conoce desde hace tiempo los problemas de pubis de Jesús de Miguel, al que, sin embargo, sigue considerando el objetivo número uno para ser la referencia ofensiva del equipo aragonés la próxima temporada en Primera RFEF. De hecho, el club aragonés permanece muy atento a la evolución del punta madrileño y confía en que próximas pruebas médicas confirmen la mejoría esperada por las sensaciones del futbolista, cuyo fichaje, en todo caso, se descartará en caso de que tenga que pasar por el quirófano.

De Miguel es el delantero que quiere el Zaragoza y, aunque sobre la mesa ya se estudian posibles alternativas, la dirección deportiva no está dispuesta a renunciar todavía al jugador, que está deseando vestir la elástica zaragocista. Pero esos problemas de pubis desvelados por el técnico del Tenerife Álvaro Cervera y que De Miguel arrastra desde la segunda vuelta del curso pasado obligan al Zaragoza a permanecer atento. Eso sí, no hay posibilidad alguna de que el club aragonés pague por el punta, cuya salida el Tenerife había tasado en 200.000 euros. De hecho, es muy difícil que cualquier equipo interesado en el futbolista acceda a ese pago incluso antes de que la propia entidad canaria confirmara la lesión.

En ese sentido, el Zaragoza esperará un tiempo más hasta comprobar que la evolución de la dolencia es la esperada. Será entonces. ya en agosto, cuando el club volvería a la carga siempre a través de una operación sin coste inmediato para las arcas blanquillas. La única vía que podría contemplarse sería el pago de una pequeña cantidad económica por objetivos.

De Miguel, que se ha puesto en manos de especialistas de su confianza, sigue siendo la gran apuesta del Zaragoza para completar una delantera de la que pronto se caerá Samed Bazdar, cuya salida es solo cuestión de tiempo. El madrileño, que no ha recaído de su dolencia sino que esta empeoró a raíz de que jugó lesionado varios partidos la pasada campaña, encaja de lleno en los planes de Lalo Arantegui e Ibai Gómez, pero será la evolución de sus problemas físicos los que dictarán sentencia.