El Real Zaragoza disputa este viernes el tradicional partido de entrenamiento ante el filial

El Real Zaragoza llevará a cabo este viernes su primera prueba de la pretemporada, que es el tradicional partido de entrenamiento frente al filial. Será a las 9.30 horas en la Ciudad Deportiva a puerta cerrada para los aficionados.

El club desde hace varios años no considera que sea un amistoso al uso y sí una sesión más, distinta eso sí, pero supondrá la primera oportunidad de ver al nuevo Real Zaragoza de Ibai Gómez antes de que comiencen los bolos veraniegos más serios y con más rodaje.

El duelo llega al final de la primera semana de trabajo sobre el césped tras el estreno el pasado lunes y el nuevo Deportivo Aragón de Diego Serrano arriba con el mismo tiempo entrenado, ya que también empezó la pretemporada el lunes.

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En el choque se espera que haya minutos para todos los jugadores disponibles. Seguro no estará Bazdar, con permiso del club, y habrá que ver si Ademo, ya que supondría jugar sin haber entrenado ni un día y sin conocer a sus nuevos compañeros. También será interesante ver qué gestión hace Ibai con Liso, de salida segura en el verano pero que de momento trabaja como uno más.