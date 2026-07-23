Samed Bazdar no entrena con el Real Zaragoza el día que tenía que volver y su salida está cercana

Samed Bazdar no ha entrenado con el Real Zaragoza el primer día que debía volver al trabajo con el grupo mientras el club ultima su salida del conjunto aragonés. El internacional bosnio contó con una semana más de permiso por haber disputado el Mundial con Bosnia y, según dijo de forma oficial la propia entidad, "se reincorporará a la dinámica grupal el próximo día 23 de julio", es decir, hoy.

Tampoco ha estado Peter Ademo, pero en su caso sí que era esperado, ya que como aseguró Lalo Arantegui se le espera este jueves por la tarde en Zaragoza, pasará reconocimiento médico y este viernes, si todo va bien, entrenará a las órdenes de Ibai Gómez.

En el caso de Bazdar, el director deportivo ya advirtió este miércoles en rueda de prensa que están trabajando en la salida del delantero y que esperaba resolver todo como muy tarde a comienzos de la próxima semana, paso previo además para poder lanzarse al mercado a por su sustituto. "Estamos trabajado en encontrar lo mejor para él y el Real Zaragoza. Ha disputado el Mundial y ha tenido unos días más de vacaciones para desconectar. Si todo va bien tendremos novedades con el futuro de Samed muy pronto y la semana que viene tomaremos una decisión sobre él", aseguró Lalo.

El club aragonés había rechazado hasta ahora tres ofertas por Bazdar. La más cuantiosa de esa terna fue de St. Gallen belga, que llegaba a los dos millones de euros sustanciados entre una cesión pagada y un pago obligatorio mediante objetivos muy factibles, y también hubo del Sturm Graz austriaco y del AIK de Suecia. El conjunto belga ya está fuera de la puja porque ha firmado a otro jugador y el Sturm Graz no se plantea subir la oferta ya desestimada.

El Real Zaragoza pretende recuperar la inversión de 3 millones de euros realizada hace dos veranos por el delantero, la apuesta más importante y con bastante diferencia que hizo Real Z LLC al frente del club aragonés. O al menos acercarse lo máximo posible. Sin embargo, no es sencillo porque, aunque todavía tiene cartel y juventud, y la disputa del Mundial pese a su poca participación (30 minutos en el primer partido tan solo) le eleva el caché, su rendimiento tanto en el club aragonés como en su cesión en Polonia ha estado muy por debajo de las expectativas.

Además, el club blanquillo quiere dar cuanto antes una salida a Bazdar para lanzarse a por otro delantero. Quedan por venir un central casi con total seguridad, con Carrillo y Barrachina jugándose un puesto; el punta que llegue por Bazdar y, una vez se marche Liso, se planteará también firmar a otro extremo izquierdo. Y con ello, salvo sorpresa, plantilla cerrada.

"Tenemos varias opciones muy claras y una de ellas será el próximo delantero. Entraremos en el mercado de lleno cuando se produzca la salida de Samed", afirmó Lalo en rueda de prensa. Una de las opciones más claras y deseadas es la de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, pero el club chicharrero exige traspaso y de momento es inflexible con los 200.000 euros que reclama por su salida.

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En cuanto a la sesión, todos menos Bazdar y Ademo estuvieron disponibles y lo más destacado fue que Santos Nagore, quien como contó este diario se va a instalar en Zaragoza, presenció el entrenamiento en la Ciudad Deportiva.