Santos Nagore, espectador de la sesión de este jueves en la Ciudad Deportiva

Santos Nagore estuvo este jueves presenciando el entrenamiento del Real Zaragoza en la grada del campo de la Ciudad Deportiva, acompañado de Quique García y de Fran Gracia, miembros de la dirección deportiva que dirige Lalo Arantegui.

A.GAIN prometió en su presentación como máximos accionistas del Real Zaragoza que una de sus premisas fundamentales era que iban a estar en el día a día de la gestión: «Van a ver caras nuestras todos los días», advirtió Guido Baroli, el nuevo director general. Y así está siendo.

Ya en aquella rueda de prensa reconoció Bobby Aitkenhead que Baroli estaba mudándose desde Madrid para residir en Zaragoza. Además, por encima de su figura en la capital aragonesa va a estar uno de los hombres fuertes de ese grupo inversor, Santos Nagore, que también va a residir en la capital aragonesa.

Los nuevos propietarios van a incorporar a más gente al club en las próximas semanas, con total seguridad a un responsable financiero, puesto en el que el actual director, Mariano Aured, apunta a dejar su sitio próximamente.

Noticias relacionadas

En cuanto al entrenamiento, a lo puramente deportivo, no estuvo presente Samed Bazdar, con permiso del club para alargar sus vacaciones y para buscar cerrar su cercana salida del equipo aragonés, y tampoco Peter Ademo, que este jueves por la tarde llegó a España tras arreglar los trámites burocráticos y, tras el reconocimiento médico, este viernesse espera que se incorpore a la dinámica del equipo.