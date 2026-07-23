Santos Nagore se traslada a Zaragoza y también estará en el día a día del club

Cuando A.GAIN llegó al Real Zaragoza, en la compra del club que se hizo oficial el pasado martes 14 de julio y que se presentó en sociedad dos días después, los nuevos propietarios de la entidad aseguraron que se les iba a ver mucho en el día a día, lo que ya supone un cambio radical con los anteriores dueños, con Real Z LLC, donde el presidente zaragocista, Jorge Mas, que todavía está en el cargo hasta la próxima Junta General Extraordinaria, solo estuvo en nueve partidos del equipo en 4 años y en la capital aragonesa solo tenían un representante, primero Raúl Sanllehí, entre 2022 y 2024, y después Fernando López, los dos últimos años.

La nueva propiedad ya presentó a Guido Baroli como director general y el nuevo ejecutivo ultima su mudanza desde Madrid y ya se le puede ver en la capital aragonesa de forma habitual, además de que en las reuniones con los empleados del club ya ha dejado un claro perfil de exhaustiva presencia y recopilación de información. Es un ejecutivo con mando en plaza y capacidad decisoria que ya dejó caro su nivel en Defensa y Justicia durante cuatro años, entre 2018 y 2022. Además, por encima de su figura en la capital aragonesa va a estar uno de los hombres fuertes de ese grupo inversor, Santos Nagore, ya que también va a residir en Zaragoza. Los nuevos propietarios van a incorporar a más gente al club en las próximas semanas, con total seguridad a un responsable financiero, puesto en el que el actual director, Mariano Aured, apunta a dejar su sitio próximamente.

Santos Nagore es socio director de A.GAIN y representante de IDC Network, la plataforma global a la que pertenece el actual máximo accionista del club, dentro de la estrategia de deportes y entretenimiento de la compañía. Su trabajo se concentra en la estrategia de inversión, el análisis de nuevas oportunidades y la supervisión de las empresas que forman parte de la cartera de A.GAIN. El joven ejecutivo argentino ya está ultimando su mudanza a Zaragoza desde Miami y este miércoles estaba por ejemplo en el estadio, aunque no asistió a la presentación de Westerveld, Espiau, Diego González y Hansson. Su cargo está por definir en lo nominal, pero será uno de los máximos responsables en el Zaragoza, el enlace entre la propiedad y toda la SAD, entre todas las parcelas.

No van a estar en la capital aragonesa Bobby Aitkenhead, que es cofundador, director general y CEO de A.GAIN, ni Richard Lee, que es socio director de IDC Network y representante de esta compañía afiliada. Hay que recordar que A.GAIN tiene participaciones en varios clubs de fútbol de Europa y América, entre ellos el Atlético de Madrid, el Leeds United o el Deportivo de Cali. En el club colombiano, el otro en el que la nueva propiedad del Zaragoza es máximo accionista (85% posee allí por el 75% en el Zaragoza que pasará a ser el 60% tras la ampliación de 22 millones), Lee es vicepresidente deportivo. Alejandro Gutiérrez, que trabaja en el área de gestión de cartera de este fondo inversor, es el cuarto hombre fuerte de la nueva propiedad, pero tampoco estará en Zaragoza.

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“Lo primero que van a notar todos es que hay mucho compromiso, presencia y liderazgo”, resaltó Aitkenhead el pasado jueves en la presentación del proyecto, quien también aseguró que “haremos cosas distintas y nos acercaremos mucho a la afición y a la comunidad. Tenemos las ideas claras y el compromiso será clave desde el principio”. Pero con más ahínco habló sobre ello Guido Baroli, quien fue muy claro: “Vamos a estar aquí todos los días, van a ver caras nuestras todos los días”, afirmó en contrapunto a la anterior propiedad. Habrá, como anunció, unas personas que sean responsables “con cara y ojos” de las decisiones y una jerarquía muy marcada. Y, de momento y a diferencia de Real Z LLC, están cumpliendo con esa palabra.