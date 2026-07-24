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Francho rechaza una gran oferta de Rusia mientras la nueva propiedad del Real Zaragoza no vería con malos ojos su salida

A.GAIN abre la puerta al capitán debido a su alta ficha pero el jugador quiere quedarse y la dirección deportiva e Ibai cuentan con él

Francho Serrano, en la Ciudad Deportiva.

Francho Serrano, en la Ciudad Deportiva. / MIGUEL ANGEL GRACIA

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Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

Sorprendió Lalo Arantegui al anunciar, el pasado miércoles, que el acuerdo para la continuidad de Francho Serrano seguía sin cerrarse. “Estamos intentando cerrar un acuerdo. De momento, los intentos que hemos hecho por parte del club no hemos cerrado ningún tipo de acuerdo. Quedan días y seguiremos trabajando, pero de momento no os puedo decir nada diferente a mi última rueda de prensa porque no ha habido ningún cambio y no hemos cerrado ningún acuerdo”, reiteró el director deportivo para dejar claro que, en estos momentos, la estancia del capitán en la plantilla zaragocista la próxima temporada no está abrochada.

La cuestión nuclear en torno al futuro de Francho se centra en el apartado económico. Y es que la nueva propiedad del Real Zaragoza no vería con malos ojos su salida del club debido a su alta ficha incluso tras la obligada rebaja ajustada al descenso de categoría. La rigidez y los ajustes adoptados por los nuevos rectores desde su llegada alcanzan de lleno a lo que resta por completarse en lo que a la configuración de la plantilla se refiere y, en ese sentido, liberarse del salario del canterano supondría un alivio considerable en ese plan de ajuste.

Pero Francho quiere quedarse en el Zaragoza. De hecho, el aragonés ha rechazado una oferta muy jugosa procedente de Rusia superior, incluso, a lo que percibe ahora el jugador, que ha trasladado al club su deseo de seguir y devolver al Zaragoza a Segunda.

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Francho, que no ha participado en el partido amistoso de entrenamiento contra el filial celebrado este viernes en la Ciudad Deportiva, entra de lleno en los planes tanto de la dirección deportiva como de Ibai Gómez, que ya le ha trasladado su intención de que se desenvuelva en el lateral derecho, donde competiría por el puesto con Gabilondo. No es una posición nueva para el capitán, que ya disputó varios encuentros allí el curso pasado y donde, en principio, sería más útil que en un centro del campo copado por Ademo, Terrer, Ander, Rubén Díez y Saidu.

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