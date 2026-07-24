Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en TeruelSede TelefónicaMuerto en ZaragozaReal ZaragozaCentros de datosVivienda Zaragoza
instagramlinkedin

Peter Ademo supera el reconocimiento médico con el Real Zaragoza

El centrocampista no pudo estar en el amistoso de este viernes en la Ciudad Deportiva, pero ya será uno más en el equipo en Boltaña

Peter Ademo, pasando el reconocimiento médico.

Peter Ademo, pasando el reconocimiento médico. / Real Zaragoza

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

A. B. L.

Zaragoza

Peter Ademo llegó ayer a España, a Madrid, y este viernes por la mañana superó el pertinente reconocimiento médico en el hospital Quirónsalud de Zaragoza.

El centrocampista no pudo estar este viernes en la Ciudad Deportiva presenciando el partido amistoso entre el Real Zaragoza y el filial por estar pasando las pruebas médicas y este sábado el equipo tiene descanso tras la primera semana de entrenamientos, por lo que se incorporará a la dinámica grupal este domingo, cuando está previsto el viaje a Boltaña para la concentración.

Noticias relacionadas

Peter Ademo era el único jugador que faltaba por llegar, por un problema burocrático que ha retrasado su llegada, junto a Samed Bazdar, que tuvo una semana de permiso extra por la disputa del Mundial y que después fue prolongado para tratar de acelerar su venta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Diego González, cerrado por el Real Zaragoza: es el duodécimo fichaje del verano
  2. La paradoja del Real Zaragoza: el descenso deportivo con un capital social once veces superior en cuatro años
  3. El Real Zaragoza se pone firme con Saidu y Liso: pide 5 millones por su traspaso
  4. Santos Nagore se traslada a Zaragoza y también estará en el día a día del club
  5. El refuerzo para la delantera del Real Zaragoza. Cervera deja claro a De Miguel su condición de descarte, pero el Tenerife no tiene prisa en su salida
  6. Los primeros planes de A.GAIN en el Real Zaragoza y la nueva posición de Lalo Arantegui
  7. La campaña de abonados del Real Zaragoza se adapta al nuevo escenario: El precio de los abonos baja un 18% de media
  8. Martín Aguirregabiria seguirá su carrera en Primera RFEF, pero no será rival del Real Zaragoza

Peter Ademo supera el reconocimiento médico con el Real Zaragoza

Peter Ademo supera el reconocimiento médico con el Real Zaragoza

Rotas las negociaciones para el traspaso de Bazdar entre el AIK y el Real Zaragoza

El Real Zaragoza vence al Deportivo Aragón en un amistoso con muchas pinceladas del sello de Ibai Gómez (4-1)

De Turquía a Grecia pasando por Inglaterra: los nuevos equipos de estos tres exjugadores del Real Zaragoza

De Turquía a Grecia pasando por Inglaterra: los nuevos equipos de estos tres exjugadores del Real Zaragoza

El Venezia, que ya compró al Real Zaragoza a Álex Gomes, está interesado en Adrián Liso

El Venezia, que ya compró al Real Zaragoza a Álex Gomes, está interesado en Adrián Liso

Santos Nagore, espectador de la sesión de este jueves en la Ciudad Deportiva

Diego González, Tachi y un Real Zaragoza con centrales que den miedo

Diego González, Tachi y un Real Zaragoza con centrales que den miedo

El Real Zaragoza disputa este viernes el tradicional partido de entrenamiento ante el filial

Tracking Pixel Contents