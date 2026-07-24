Peter Ademo supera el reconocimiento médico con el Real Zaragoza
El centrocampista no pudo estar en el amistoso de este viernes en la Ciudad Deportiva, pero ya será uno más en el equipo en Boltaña
Peter Ademo llegó ayer a España, a Madrid, y este viernes por la mañana superó el pertinente reconocimiento médico en el hospital Quirónsalud de Zaragoza.
El centrocampista no pudo estar este viernes en la Ciudad Deportiva presenciando el partido amistoso entre el Real Zaragoza y el filial por estar pasando las pruebas médicas y este sábado el equipo tiene descanso tras la primera semana de entrenamientos, por lo que se incorporará a la dinámica grupal este domingo, cuando está previsto el viaje a Boltaña para la concentración.
Peter Ademo era el único jugador que faltaba por llegar, por un problema burocrático que ha retrasado su llegada, junto a Samed Bazdar, que tuvo una semana de permiso extra por la disputa del Mundial y que después fue prolongado para tratar de acelerar su venta.
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