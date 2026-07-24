El Real Zaragoza vence al Deportivo Aragón en un amistoso con muchas pinceladas del sello de Ibai Gómez (4-1)

El Real Zaragoza venció al Deportivo Aragón por 4-1 en su primer amistoso de la pretemporada, el clásico partido de entrenamiento de cada año, en un duelo que, más allá del resultado, dejó muy a las claras las señas de identidad que quiere Ibai Gómez implantar en su nuevo equipo desde el primer día. Presión altísima, equipo estrecho y junto, centrales muy altos en ataque y defensa, salida de balón desde atrás y laterales muy profundos, entre otros muchos matices.

El conjunto aragonés se impuso con un tanto en propia puerta de Berdejo al despejar un centro de Hansson, amplió distancias en la segunda mitad con un remate certero de Rubén Díez a pase de Lalo Arantegui, recortó Agustín Kahl con un error de Westerveld en un pase en corto y primero Cuenca y después Enzo Cuartero pusieron el 4-1 final. Francho y Tachi no jugaron por precaución tras sus fuertes lesiones del pasado curso y Adrián Liso, en la rampa de salida este verano aunque su marcha no está cercana, no jugó ni un segundo ni se calzó las botas.

Ibai Gómez dispuso dos onces iniciales totalmente distintos en cada una de las dos mitades. Formó primero con Peña, Gabilondo, David García, Barrachina, Escudero, Saidu, Ander, Jardí, Hansson, Ratón y Edu Espiau en un 4-2-3-1 muy marcado.

El comienzo del partido fue el clásico de un primer bolo veraniego con solo una semana de entrenamientos. Es decir, algo tímido y muy posicional pese a que Ibai Gómez les dijo antes de empezar que había que “competir como animales desde el primer día”. Pronto fue el Real Zaragoza comiéndole terreno al Deportivo Aragón y reafirmando el planteamiento del técnico vasco hasta que Jaume Jardí avisó dando una primera pincelada de su calidad con una rosquita marca de la casa que pegó en el larguero.

El conjunto aragonés insistía con Saidu o Ander Herrera de forma indistinta metido entre centrales muy abiertos para salir y acelerando mucho el juego con pasillos interiores y con los laterales muy abiertos e incisivos, ajustando poco a poco hasta que en una acción así vino el primer gol.

Hansson encontró el hueco por su banda, puso un centro con la zurda, su pierna mala, que intentó despejar Berdejo con la mala fortuna de que le salió hacia atrás en una vaselina perfecta y bombeada que se coló en la meta. Antes del descanso, un extraordinario Ander Herrera, con su poso, clase e inteligencia habitual, encontró en una diagonal a Gabilondo, pero el lateral estrelló su tiro en el lateral de la red.

Mejor en la segunda parte

En la segunda mitad cambió por completo la alineación. Formó Ibai con Westerveld, Lalo Arantegui, Diego González, Raúl Pereira, Lucas Terrer, Rubén Díez, Marcos Cuenca, Hugo Pinilla, Pau Sans e Iker Vadillo, y el Real Zaragoza mejoró mucho en velocidad de juego gracias al dinamismo de Terrer, la profundidad de Pereira y Lalo y el apoyo constante de un Rubén Díez que jamás rehúye la responsabilidad.

Lalo Arantegui entró como un puñal justo en la reanudación por la derecha, pero su pase de la muerte raso y franco no encontró a nadie. Acto seguido, Terrer volvió a encontrar a Lalo en carrera y el centro lo cabeceó Pau Sans, aunque detuvo Berrar muy seguro abajo. Y a la tercera, a la cazuela.

Basculó muy bien el Real Zaragoza de izquierda a derecha, Cuenca combinó con Lalo y el lateral derecho buscó el pase de la muerte de nuevo atrás, pero esta vez sí que entró Rubén Díez, que con el interior dio un pase a la escuadra para anotar el 2-0.

Sin embargo, Sem Westerveld, en una acción sin peligro, le dio un mal pase a Diego González que cortó Agustín Kahl y logró reducir distancias a placer. Respondió enseguida el primer equipo tras el fallo del guardameta con otro gol fruto de un buen centro. Triangularon en espacios cortos Pinilla, Pau Sans y Pereira, este último centró al segundo palo y Cuenca remató de volea marcando un precioso tanto.

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Cambió Ibai Gómez a Iker Vadillo por precaución tras sentir molestias en el isquiotibial y salió Enzo Cuartero, que en la primera mitad había jugado con el filial, y que mojó al marcar el cuarto tanto. Si en el segundo gol Terrer encontró el hueco para Lalo, esta vez hizo lo propio al espacio con Pereira, quien volvió a poner un caramelo para que Enzo anotase de cabeza. Antes del final, Pinilla se topó con el palo con la zurda en otro pase atrás dentro del área tras una carrera de Cuenca.