Rotas las negociaciones para el traspaso de Bazdar entre el AIK y el Real Zaragoza

Las negociaciones entre el AIK Solna sueco y el Real Zaragoza para la venta de Samed Bazdar está ahora mismo rotas. El conjunto de Estocolmo y el aragonés estaban perfilando un acuerdo para la marcha del internacional bosnio, aunque como contó este diario todavía no estaba próximo ni cerca de concretarse, y en las últimas horas se ha dinamitado la operación. Es decir, salvo giro, Bazdar no se irá al AIK.

El Real Zaragoza ya había rechazado dos ofertas tanto del St.Gallen suizo como del Sturm Graz austriaco y el AIK Solna, como también adelantó El Periódico de Aragón, era uno de los clubs que más interés había mostrado en él, tanto que se había erigido como la vía más factible para su necesaria salida.

Lalo Arantegui había asegurado el pasado miércoles en rueda de prensa que, como tarde, esperaba una resolución del caso del delantero la próxima semana y de hecho había dado permiso al jugador para alargar sus vacaciones, ya que debía incorporarse este pasado jueves a los entrenamientos tras la disputa del Mundial. Sin embargo, ahora mismo la negociación está rota y habrá que ver si se encauza o si el delantero tiene que reincorporarse.

Las otras dos vías se quedaron atrás con respecto a la del AIK. La del St.Gallen, la mejor oferta de primeras, está directamente ya descartada, aunque implicaba un ingreso de hasta 2 millones de euros en función del rendimiento deportivo, pero con unas cláusulas muy asequibles de alcanzar. Esa oferta ya no tiene retorno en el Zaragoza, no se va a recuperar con total seguridad puesto que el St.Gallen ya ha fichado a otro delantero, el suizo Andrin Hunziker, del Basilea, mientras que el Sturm Graz ofrecía una cesión con una opción de compra de un millón de euros y no la ha subido, por lo que fue rechazada.

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El Real Zaragoza pretende recuperar la inversión de 3 millones de euros realizada hace dos veranos por el delantero, la apuesta más importante y con bastante diferencia que hizo Real Z LLC al frente del club aragonés. O al menos acercarse lo máximo posible. Sin embargo, no es sencillo porque, aunque todavía tiene cartel y juventud, y la disputa del Mundial pese a su poca participación (30 minutos en el primer partido tan solo) le eleva el caché, su rendimiento tanto en el club aragonés como en su cesión en Polonia ha estado muy por debajo de las expectativas.