De Turquía a Grecia pasando por Inglaterra: los nuevos equipos de estos tres exjugadores del Real Zaragoza.

El verano de 2026 será recordado por todos españoles. La selección española dirigida por Luis de la Fuente consiguió su segunda estrella tras superar a Argentina en la final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Mientras el planeta fútbol ponía sus ojos en el continente americano, los clubes comenzaban sus pretemporadas. Los aficionados no pierden ojo a los últimos movimientos deportivos que realizan sus equipos para reforzar la plantilla para el comienzo liguero.

El mercado de fichajes sigue dejando movimientos interesantes para viejos conocidos de la afición del Real Zaragoza que continúan sus carreras deportivas fuera de la capital aragonesa. Aunque gran parte de la plantilla que descendió al equipo a Primera RFEF todavía no han conseguido firmar por ningún equipo, hay tres exjugadores del Real Zaragoza que han tomado rumbos muy diversos en el fútbol europeo. Estos tres futbolistas, que se encontraban sin equipo tras acabar la liga, han encontrado acomodo en Turquía, Grecia e Inglaterra.

De Turquía a Grecia pasando por Inglaterra

Una de las incorporaciones de Lalo Arantegui en su primera etapa como director deportivo del Real Zaragoza fue la del extremo Álex Blanco en la temporada 2019/20. El jugador, que llegó cedido del Valencia, formó parte de una plantilla que rozó la vuelta a Primera División con los dedos. Tras su paso por La Romareda, el alicantino ha probado suerte en equipos como Valencia o Como. Ahora, tras dos temporadas jugando en Eslovenia, Blanco ha firmado un nuevo contrato con el Ümraniyespor de la Segunda División de Turquía.

Otro de los exjugadores del Real Zaragoza que ha cambiado de equipo en las últimas horas es Gaizka Larrazabal. El vasco, del que no se guarda un buen recuerdo en la capital aragonesa, ha sido uno de los jugadores más destacados en Portugal donde ha defendido los colores del Casa Pia estos tres últimos años. Larra ha marcado ocho goles en total, cuatro de ellos muy importantes contra el Rio Ave y Vitória SC en las últimas dos jornadas, otro contra el FC Porto, que sirvió para acabar con la imbatibilidad de los dragões en Liga, y este último frente al Torreense en el playout.

Ahora, tras tres temporadas en la liga lusa, Larrazabal cambia de equipo para jugar en uno de los equipos más históricos de Inglaterra. El defensor ha firmado un conttrato de dos años con el Bolton Wanderers que regresa diez años después a la segunda categoría del fútbol inglés.

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Gaizka Larrazabal con la camiseta de su nuevo equipo. / Bolton Wanderers

El último exjugador del Real Zaragoza en encontrar equipo estas últimas horas ha sido Quentin Lecoeuche. Tras su última temporada en Polinia, el lateral izquierdo francés ha fichado por el Volos FC de la Primera División de Grecia. "Volos anuncia la adquisición del lateral de 32 años Quentin. Después de superar las pruebas médicas, el jugador ya se ha incorporado al stage de pretemporada en Países Bajos", ha comunicado el club heleno. Quentin se enfrentará en esta liga al canterano del Real Zaragoza Jorge Pombo. Otro jugador que apunta a encontrar equipo próximamente es Sabin Merino que ha finalizado su relación contractual con el Barakaldo de Primera RFEF.