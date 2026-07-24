El Venezia, que ya compró al Real Zaragoza a Álex Gomes, está interesado en Adrián Liso

El Venezia, que ya pagó dos millones de euros al Real Zaragoza por Álex Gomes, es uno de los equipos que están más interesados en Adrián Liso. En el club italiano gusta mucho el jugador y su perfil, pero la operación está difícil ya que la entidad ya ha acometido muchas incorporaciones y grandes inversiones, como por ejemplo los 16 millones al Sevilla por Akor Adams, los 7,5 millones por Rrahmani o los 7 por Bella-Kotchap. Le queda poco espacio, pero el canterano blanquillo es una opción bien valorada.

De todos modos, el Venezia, como todos los clubs que se han dirigido hasta ahora al Real Zaragoza, no plantearía un traspaso, que es la vía que quiere el club aragonés para dar salida a Liso, sino una cesión con opción de compra. La dirección deportiva blanquilla, en boca de Lalo Arantegui, ha repetido en numerosas ocasiones que no va a regalar al jugador pese a reconocer en público que debe salir y no jugar en Primera RFEF.

El Real Zaragoza asume que la posibilidad de firmar un traspaso de Adrián Liso es muy complicada, casi imposible en la práctica, pero sí que está abierto a una venta en diferido mediante un préstamo con opción de compra obligatoria al final de temporada.

Además, la entidad se mantiene muy firme con el precio de tasación del canterano, lo mismo que con el de Saidu, que es de cinco millones, aunque en ambos casos esa cifra está muy lejos de lo que puedan obtener por ellos y va a ser casi imposible que algún club se acerque a esos números.

Adrián Liso, en el reconocimiento médico. / TINO GIL

Por ello, entre lo que pide el Real Zaragoza de traspaso y que no hay ofertas concretas todavía con al menos una cesión con opción de compra obligatoria que sea atractiva, el futuro de Liso se cocinará a fuego lento y seguramente su desenlace se irá hasta la segunda quincena de agosto y el final del mercado estival.

El deseo de Adrián Liso es continuar su carrera en la Primera española y, en caso de que no fuese posible, en Italia. El Sevilla es el club que más interés ha mostrado en él y, aunque tiene poco margen, respira un poco económicamente tras la venta de Adams precisamente al Venezia. De todos modos, tiene que dar salida a Ejuke o Vargas y, aunque Liso es una opción, el deseo es firmar a Bryan Zaragoza. También el Levante y el Rayo Vallecano mostraron interés en él y, en menor medida, el Getafe.

En Italia gusta, además de al Venezia de Gomes, al Genoa y al Torino, y también tuvo ofertas de la Jupiler League de Bélgica y de la Eredivisie neerlandesa, pero no quiere jugar allí, lo mismo que en Grecia, donde el Olympiacos apostaría fuerte por él, lo mismo que otro club heleno.

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De momento, a diferencia de Bazdar, la otra salida marcada, Liso sí que está trabajando como uno más a las órdenes de Ibai Gómez en el Real Zaragoza en esta primera semana de pretemporada, aunque habrá que ver qué consideración toma el técnico con respecto a los amistosos.