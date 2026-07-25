Los ajustes económicos de la nueva propiedad del Real Zaragoza reducen el gasto en plantilla a 5 millones de euros

El soplo de aire fresco que ha traído A.GAIN al Real Zaragoza no está exento de recortes. La nueva propiedad, de hecho, ha aplicado una exhaustiva política de austeridad económica destinada a acometer actuaciones relevantes en esta materia que también afectarán al área deportiva.

La directriz está clara. "Hay que apretarse el cinturón", vienen a decir los nuevos rectores del club y así lo han dejado claro a todos los estamentos del club. A expensas de otras posibles medidas, lo que ya se está aplicando de momento es un recorte que alcanza de lleno a la cantidad que estaba prevista para destinarse a la construcción de la plantilla de la próxima temporada y que no será, ni de lejos, la que inicialmente fue planteada a la dirección deportiva cuando Lalo Arantegui asumió el cargo, hace cuatro meses y medio, todavía con la anterior propiedad al mando.

Entonces, estaba previsto un montante mínimo de 7 millones de euros (que podía alcanzar incluso los 8) para ser destinado a ese diseño y elaboración del plantel en caso de descenso a Primera RFEF, una cantidad que, en todo caso, permitía acometer un proyecto destinado a ser diferencial en la categoría, con el mayor presupuesto de todos los participantes.

Sin embargo, los recortes han ido rebajando esa cantidad de gasto. El primero fue hace unos meses, cuando desde el consejo de administración se trasladó a Lalo que la cantidad de gasto destinado a la plantilla sería notablemente menor a la inicialmente prevista. Ahora, la nueva propiedad es la que ha ha impuesto un segundo recorte que, unido al anterior, elevaría la reducción total al menos un 30% respecto a la estimación inicial . De este modo, el Zaragoza dispone actualmente de alrededor de 5 millones de euros para hacer el equipo.

La medida, lógicamente, ha alterado planes previstos. Por ejemplo, está descartada la llegada de otros dos centrales tal y como se había planteado desde la dirección deportiva. De hecho, llegará uno y Carrillo o Barrachina completarían la nómina de jugadores en esa posición. La impresión que está dando Carrillo es muy buena, pero la condición de canterano de Barrachina y su condición de sub-23 le otorgan algo más de opciones que al andaluz, si bien no puede descartarse del todo que, finalmente, se queden los dos. De hecho, esta opción ganaría enteros en caso de que no entrara liquidez en forma de traspasos.

También la elevada ficha de Francho se enmarca en ese escenario planteado desde la nueva propiedad. Como avanzó este diario, los nuevos dueños del Zaragoza no verían con malos ojos la salida del capitán debido a su salario, pero el jugador, que ha rechazado una suculenta oferta de Rusia, quiere quedarse y también la dirección deportiva y el entrenador quieren que forme parte de la plantilla.

Así que la directriz está clara. Toca apretarse el cinturón al máximo y optimizar recursos. Por eso, desde la cúpula de la entidad se ha dejado claro que no vendrán más fichajes hasta que no salgan jugadores cuya salida es obligada para recaudar o ahorrar dinero (Liso o Bazdar).