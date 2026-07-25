Liso y Bazdar subirán a Boltaña a la espera de cerrar su salida del Real Zaragoza

Adrián Liso y Samed Bazdar se subirán, este domingo, al autocar que desplazará a la expedición del Real Zaragoza hasta Boltaña, sede del stage de pretemporada del conjunto aragonés durante los próximos días.

Los dos atacantes, de este modo, se desplazarán hasta la localidad altoaragonesa mientras se sigue negociando una salida que debería ser únicamente cuestión de tiempo. De hecho, el punta bosnio tenía ya pie y medio en el AIK sueco pero la operación se cayó a última hora, lo que le ha provocado que el jugador vuelva a Zaragoza y, tras pasar las pertinentes pruebas médicas, unirse al grupo y formar parte de los citados para subir a Boltaña.

También Liso estará en la localidad pirenaica. El extremo, que no participó en el partido amitoso ante el filial celebrado el pasado viernes en la Ciudad Deportiva, saldrá del Zaragoza y no jugará en Primera RFEF, pero su destino todavía sigue en el aire. Como informó este diario, el jugador gusta mucho al Venezia, pero la operación está difícil ya que la entidad ya ha acometido muchas incorporaciones y grandes inversiones, como por ejemplo los 16 millones al Sevilla por Akor Adams, los 7,5 millones por Rrahmani o los 7 por Bella-Kotchap. Le queda poco espacio, pero el canterano blanquillo es una opción bien valorada.

De todos modos, el Venezia, como todos los clubs que se han dirigido hasta ahora al Real Zaragoza, no plantearía un traspaso, que es la vía que quiere el club aragonés para dar salida a Liso, sino una cesión con opción de compra. El club aragonés, en todo caso, se plantearía aceptar una venta diferida en forma de traspaso a costa cero con una opción de compra obligatoria.

Además de Liso y Bazdar, en la expedición también estarán, como ha avanzado este diario, media docena de jugadores del filial, entre ellos los porteros Manolache y Berrar y los jugadores de campo Monzón, Tobajas, Vadillo y el delantero Laken.