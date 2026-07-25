Peter Ademo, jugador del Real Zaragoza: "Soy muy trabajador, puedo atacar y me encanta defender"
Primeras palabras del nigeriano como futbolista del equipo aragonés: "Estoy feliz de estar aquí"
Peter Ademo, una de las grandes apuestas de Lalo Arantegui para el Real Zaragoza que tratará de retornar de forma inmediata a Segunda, promete trabajo en el centro del campo blanquillo. El nigeriano se define como un futbolista "trabajador" y un centrocampista "box to box que puede atacar pero al que le encanta defender", subraya el nuevo jugador zaragocista en declaraciones a los medios oficiales del club.
Ademo admite sentirse "muy feliz" de llegar al Zaragoza y afirma estar "deseando" conocer a sus nuevos compañeros una vez superado, el viernes, el reconocimiento médico.
El mediocentro, que formará parte de la expedición que el domingo se desplazará a Boltaña, reconoce que el proceso de su llegada ha sido "complicado" porque "había que completar muchos documentos" pero, una vez concluido, ya solo piensa en ayudar al equipo a recuperar la categoría perdida. "Sabemos que no nos pertenece esta división y estoy deseando ascender a Segunda y volver a LaLiga. Quiero decirle a la afición que siga apoyándonos. Estoy desendo verlos en el estadio"
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